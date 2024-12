Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười bán tiền ảo thu 30 tỷ như thế nào?

Cơ quan Công an xác định Hồ Quốc Thân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười, xây dựng hình ảnh, đánh bóng tên tuổi tạo uy tín, lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm ở một số tỉnh thành để lừa đảo.

Theo Công an Hà Nội, Công ty cổ phần Triệu nụ cười có trụ sở tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Công ty này có dấu hiệu lừa đảo thông qua bán đồng tiền ảo QFS mà các nghi phạm gọi là tiền lượng tử.

Sáng 24/12, Cơ quan Công an phát hiện Công ty cổ phần Triệu nụ cười chuẩn bị tổ chức hội nghị với khoảng 300 khách hàng. Công an TP Hà Nội đã triệu tập Hồ Quốc Thân (32 tuổi, trú xã An Khánh), Tổng Giám đốc Công ty Triệu nụ cười và 7 nhân viên, sau đó thực hiện việc khám xét khẩn cấp trụ sở công ty để phục vụ điều tra.

Trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Lật tẩy hành vi lừa đảo của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười

Để đủ điều kiện tham gia vào hệ sinh thái của Triệu nụ cười, cá nhân phải chi tiền "trợ duyên" với mức giá 4-5 triệu đồng/đồng QFS, còn doanh nghiệp là 39 triệu đồng/đồng QFS.

Nhằm thu hút khách hàng đầu tư, Hồ Quốc Thân quảng cáo đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10-11/2024. Thân quảng bá mình có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ "Tổng bộ"; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất.

Thân vẽ ra viễn cảnh khi sở hữu đồng tiền ảo này, người dân sẽ được lãi suất sở hữu 1 đồng QFS lên thành 10 đồng QFS, từ 10 đồng QFS lên 100 đồng QFS. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty, sẽ được trả lại tiền và được hưởng lãi suất.

Cơ quan Công an khám xét Công ty cổ phần Triệu nụ cười.

Thân còn thuê viết phần mềm QFS cài đặt được trên điện thoại di động để quản lý tài khoản mua QFS cũng như cài đặt, tạo niềm tin cho khách hàng.

Theo Công an TP Hà Nội, Hồ Quốc Thân xây dựng hình ảnh, đánh bóng tên tuổi để tạo uy tín, thương hiệu về một tập đoàn vì lợi ích của người dân bằng hình thức lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… và phát hành "Thẻ an sinh" của Công ty Triệu nụ cười với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng.

Hồ Quốc Thân tự đưa ra quy định sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ, trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần vào thứ 7, chủ nhật và thẻ này không giới hạn về địa lý.

Hình ảnh trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười vào chiều 25/12.

Để bán được nhiều "Thẻ an sinh", Thân tổ chức nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội và tổ chức họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau.

Trong các buổi livestream và họp online, Thân dùng các ngôn từ phật pháp giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới cộng đồng.

Công an Hà Nội xác định đến nay, Thân đã phát hành được hơn 1.000 "Thẻ an sinh" và thu lợi khoảng 30 tỷ đồng từ việc bán đồng QFS.