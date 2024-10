Toyota Camry mới có gì khác biệt?

Đầu xe Camry mới gây nhiều tranh cãi khi trẻ trung và "lạ lẫm" so với những phiên bản tiền nhiệm.

Trong khuôn khổ triển lãm ôtô Việt Nam 2024 (VMS 2024), Toyota Việt Nam ra mắt chiếc Camry thế hệ mới. Phiên bản hybrid thu hút lượng lớn khách tham quan, trở thành vedette của gian hàng.

Vậy ngoài thiết kế ngoại thất, chiếc Camry mới, đặc biệt là bản HEV có gì khác so với mẫu xe tiền nhiệm?

Không còn "đứng tuổi"

Nhìn từ bên ngoài, Camry 2024 cho thấy sự khác biệt rõ rệt khi có thiết kế trẻ trung hơn, mang nhiều nét tương đồng với Toyota Crown thế hệ mới tại Nhật Bản.

Toyota Camry 2023 (trái) và Camry thế hệ mới (phải).

Xe được tăng số đo chiều dài thêm 35 mm so với bản tiền nhiệm, giữ nguyên kích thước rộng, cao và chiều dài cơ sở 2.825 mm. Mâm xe 18 inch đa chấu.

Mặt ca lăng thiết kế kiểu Hammerhead, được Toyota ví như cá mập đầu búa với phần hốc hút gió dạng mảnh kéo dài sang 2 bên. Cụm đèn pha 2 bi-LED đặt sát viền nắp ca pô, được làm mới nhiều góc cạnh hơn.

Mặt lưới tản nhiệt cỡ lớn họa tiết kim cương đan cùng các thanh ngang được tinh chỉnh giúp Camry mới trở nên thân thiện hơn với tệp khách hàng trẻ, hầm hố và thể thao hơn.

Cản trước hơi nhiều chi tiết thừa, khiến khu vực này có phần cầu kỳ, không gọn gàng. Toàn bộ đầu xe được trang bị tổng cộng 4 cảm biến và một camera đặt ngay dải hốc gió.

Đầu xe kiểu Hammerhead mới trên Camry HEV 2025.

Thân xe Camry mới được giữ lại những đường nét quen thuộc của thế hệ trước với phần đuôi được vuốt từ cột C, kéo dài tạo thêm không gian cho hàng ghế sau. Khu vực đuôi xe được thiết kế liên kết với đầu xe, nổi bật là cặp đèn hậu họa tiết chữ C.

Nội thất được làm mới

Nội thất của Camry cũng được làm lại nhằm phù hợp với tổng thể thiết kế ngoại thất. Khu vực táp lô đã không còn những đường vát xéo quen thuộc mà thay vào đó là những đường họa tiết ngang, đối xứng với trục trung tâm.

Camry 2025 được trang bị một màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Ngay dưới màn cảm ứng là loạt phím chỉnh âm thanh, làm mát ghế, điều hòa 3 vùng độc lập.

Nội thất trên Camry tiền nhiệm (trái) và Camry mới (phải).

Phiên bản HEV cao nhất còn được trang bị thêm hệ thống lọc không khí Nanoe X, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và camera 360 độ.

Vô lăng 3 chấu kiểu mới tương tự thiết kế ở các thị trường Mỹ hay Thái Lan với nhiều phím chức năng. So với trang bị cũ, vô lăng mới tuy nhiều nút hơn nhưng được thiết kế dễ thao tác hơn.

Màn cảm ứng tích hợp bệ tỳ tay trung tâm ở hàng ghế sau Camry 2025.

Khu vực hàng ghế sau trên Camry 2025 có không gian rộng rãi, người có chiều cao trên 1,8 m vẫn có thể ngồi thoải mái, không lo đụng trần xe. Độ ngả lưng cũng được làm vừa vặn, có thể điều chỉnh thông qua màn hình cảm ứng tích hợp ở bệ tỳ tay trung tâm. Nhìn chung hàng ghế sau của Camry luôn là điểm mạnh của mẫu xe này, dù thiết kế bên ngoài có thay đổi theo hướng thể thao và trẻ trung hơn.

Thêm tùy chọn HEV, giá cũng tăng theo

Khác với mẫu xe tiền nhiệm, Camry mới chỉ còn một tùy chọn động cơ đốt trong, xuất hiện ở phiên bản Q. Khối động cơ xăng 2.0L này sản sinh công suất tối đa 160 mã lực ở 6.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 206 Nm ở 4.400-4.900 vòng/phút.

Tùy chọn hybrid kết hợp giữa một động cơ xăng 2.5L cho công suất cực đại 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm cùng motor điện mạnh 100 kW và 202 Nm đi kèm bộ pin lithium-ion. Khối động cơ này cho tổng công suất 221 mã lực.

Cả 2 tùy chọn đều đi cùng hộp số tự động vô cấp e-CVT, dẫn động cầu trước.

Các công nghệ an toàn của Camry ở cả 3 phiên bản đều không có nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. Toyota trang bị cho "vua sedan D" gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense cùng 6 túi khí ở bản Q và 7 túi khí trên 2 mẫu xe hybrid.

Toyota Camry 2025.

Trước đây, Camry tiền nhiệm được bán với tổng 4 phiên bản, trong đó tùy chọn xăng thấp nhất có giá 1,105 tỷ đồng . Tuy nhiên ở lần "thay áo" này, Camry bản chạy xăng có giá 1,22 tỷ đồng , còn 2 mẫu xe hybrid có giá lần lượt là 1,460 và 1,530 tỷ đồng .

Nhìn chung, toàn bộ chi tiết ngoại thất của Camry 2025 đã khẳng định mục tiêu mới của ông lớn Nhật Bản: tập trung vào tệp khách hàng trẻ, thoát mác "xe doanh nhân" và hướng tới tương lai điện hóa.

Sự thay đổi này nhiều khả năng sẽ gây "tác dụng phụ", đặc biệt với tệp khách hàng lâu năm của thương hiệu. Một chiếc Camry quá "trẻ" chưa chắc đã dành thêm được sức hút với khách hàng ít tuổi, nhưng có thể khó hợp mắt người dùng trung niên.

Với mức giá vượt mốc 1,5 tỷ đồng , Camry HEV bản TOP cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút nhóm khách hàng mới khi trên thị trường Việt hiện có nhiều tân binh trẻ trung hơn và giá "thân thiện" hơn.