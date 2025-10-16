Toyota Vios 22 năm đồng hành cùng gia đình tài xế Việt

Từ những chiếc taxi truyền thống đầu tiên đến chuyến xe công nghệ ngày nay, đâu đâu trên đường phố Việt Nam, bóng dáng Toyota Vios luôn hiện hữu.

22 năm trước, khi thị trường vận tải hành khách ở Việt Nam bắt đầu bùng nổ, Toyota Vios nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với giới tài xế taxi. Không ồn ào quảng bá, mẫu sedan nhỏ gọn nhưng bền bỉ này đã len lỏi khắp các con phố, phục vụ hàng triệu chuyến đi an toàn.

Đồng hành cùng thời đại

Từ những ngày đầu đồng hành cùng taxi truyền thống, Toyota Vios đã kịp thích nghi với xu hướng mới khi các ứng dụng gọi xe xuất hiện. Trong kỷ nguyên xe công nghệ, hình ảnh Toyota Vios một lần nữa khẳng định vị trí dẫn đầu, là sự lựa chọn đáng tin cậy cho lớp tài xế trẻ, khởi nghiệp với nghề lái xe dịch vụ.

Khác với những dòng xe phô trương về kiểu dáng hay tính năng giải trí, Toyota Vios chinh phục giới tài xế bằng giá trị thực tiễn: Vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng thấp, và hoạt động bền bỉ. Đó chính là lý do nhiều người gọi Vios là "cần câu cơm bền nhất".

Phan Văn Châu (tài xế công nghệ, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi ngày xe chạy hơn 300 km nhưng hiếm khi gặp sự cố lớn. Chi phí xăng dầu và bảo dưỡng cũng dễ kiểm soát, nên tôi yên tâm gắn bó”.

Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Khanh (Đà Nẵng) chia sẻ về chiếc Toyota Vios phiên bản G đời 2017 vừa sang tên với giá hơn 300 triệu đồng. Anh Khanh cho hay đã sử dụng chiếc xe để chạy dịch vụ suốt từ lúc mua về, nhưng khi bán lại vẫn cảm thấy hài lòng với mức giá chung của toàn thị trường, cho thấy khả năng giữ giá khá tốt.

Toyota Vios chinh phục giới tài xế bằng giá trị thực tiễn. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Anh Trần Trung Kiên (Thái Nguyên) chia sẻ sau 10 năm lăn bánh cùng Vios, anh đổi sang chiếc xe mới mà vẫn dư dả để tiếp tục “lên đời” với chiếc Toyota Vios đời mới nhất.

Chị Nguyễn Thị Hậu (Nam Định) xúc động kể lại: “Từ ngày anh nhà mất, tôi phải chạy xe nuôi các con. Nhưng nhờ Vios mà tôi có thể yên tâm chạy xe mỗi ngày, đủ trang trải cuộc sống, nuôi hai con ăn học tử tế”.

Ngày nay, lớp tài xế trẻ tiếp nối con đường ấy. Họ chọn Toyota Vios để bắt đầu sự nghiệp, coi đó là bước khởi đầu vững chắc. Toyota Vios không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang ý nghĩa tinh thần - chiếc xe gắn với niềm tin, sự an tâm và ước mơ đổi đời của biết bao gia đình.

20 năm gắn bó cùng cộng đồng tài xế

Thành công của Vios gắn liền với hành trình 30 năm Toyota đồng hành cùng người tiêu dùng Việt. Với khoảng 20 năm sát cánh cùng cộng đồng tài xế, Vios không chỉ là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota, mà còn là biểu tượng cho triết lý luôn đồng hành với người Việt.

Hàng chục nghìn tài xế đã và đang đặt niềm tin vào Toyota Vios, biến mẫu xe này thành bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho một sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển, mà còn gắn bó mật thiết với cuộc sống thường nhật của người dân.

Hàng chục nghìn tài xế đã và đang đặt niềm tin vào Toyota Vios. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 30 năm Toyota có mặt tại Việt Nam và 22 năm Vios đồng hành cùng người Việt, tháng 10 này, khách hàng mua xe Vios sẽ nhận các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi do Toyota Việt Nam phối hợp hệ thống Đại lý toàn quốc triển khai.

Theo đó, người dùng có thể có thể chọn gói hỗ trợ tài chính từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) với mức lãi suất ưu đãi chỉ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu tiên. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ phí trước bạ lên đến 100%, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn có tổng giá trị tới 54 triệu đồng.

Đồng thời, Toyota giới thiệu mẫu Vios phiên bản kỷ niệm đặc biệt dành riêng cho thị trường Việt Nam. Đây được coi là lời tri ân dành cho nhiều bác tài Việt đã tin tưởng lựa