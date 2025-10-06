Toyota tiếp năng lượng xanh đến cộng đồng với công nghệ Hybrid

Gian hàng “Triệu chuyển động xanh” của Toyota tại giải chạy “Vì hòa bình 2025” với nhiều điều thú vị thu hút đông đảo khách tham quan.

Những ngày cuối tháng 9, không gian phố đi bộ Hồ Gươm trở nên rộn ràng và giàu cảm xúc khi chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình 2025 chính thức diễn ra.

Bên cạnh đường chạy sôi động với hàng chục nghìn người tham gia, điểm nhấn đặc biệt thu hút đông đảo khách tham quan là gian hàng Toyota với chủ đề “Triệu chuyển động xanh”. Tại đây, công nghệ, trải nghiệm và di sản 30 năm của thương hiệu ôtô Nhật Bản mở ra cho cộng đồng góc nhìn cận cảnh về tương lai di chuyển bền vững tại Việt Nam.

Giải chạy Báo Hànộimới - “Vì hòa bình” trải qua nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, trở thành sự kiện thể thao cộng đồng có sức lan tỏa sâu rộng tại thủ đô. Không chỉ là ngày hội sức khỏe cộng đồng, sự kiện trở thành hoạt động mang đậm ý nghĩa văn hóa, xã hội.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1974, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của thủ đô, đặc biệt là Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 (10/10/1954-10/10/2025), giải chạy trở thành dấu mốc giàu truyền thống nhưng mang hơi thở hiện đại của một Hà Nội đang thay đổi từng ngày.

Trong hai ngày 27-28/9, khu vực phố đi bộ Hồ Gươm trở thành “trái tim” của sự kiện, thu hút hàng chục nghìn vận động viên, du khách và người dân đến tham gia, cổ vũ. Giữa không khí rộn ràng của đường chạy sôi động, gian hàng Toyota trở thành điểm hẹn ấn tượng, nơi cộng đồng không chỉ dõi theo thành tích thể thao mà còn khám phá giá trị công nghệ gắn với xu hướng sống xanh.

Đây là năm thứ hai Toyota đồng hành cùng giải chạy, nhưng sự hiện diện của thương hiệu đã để lại dấu ấn đậm nét. Bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 1995, Toyota vốn được biết đến trong vai trò nhà sản xuất ôtô hàng đầu, song hành với vị thế của một doanh nghiệp luôn chú trọng hoạt động cộng đồng - từ văn hóa, giáo dục đến thể thao. Việc tiếp tục đồng hành cùng giải chạy là cách Toyota thể hiện tinh thần gắn bó lâu dài với người dân Việt Nam.

Sự hiện diện của Toyota tại giải chạy “Vì hòa bình 2025” cũng không giới hạn ở vai trò nhà tài trợ, mà mở rộng thành lời cam kết dài hạn. Ở khía cạnh cộng đồng, gian hàng của hãng góp phần tiếp thêm sức sống cho bầu không khí thể thao - nơi tinh thần gắn kết và khát vọng sống khỏe được lan tỏa trên từng cung đường. Ở khía cạnh phát triển, việc giới thiệu công nghệ Hybrid giữa trung tâm thủ đô thể hiện thông điệp rõ ràng về lựa chọn mà Toyota theo đuổi. Đó là di chuyển xanh, bền vững và phù hợp hạ tầng đô thị Việt Nam.

Giữa không gian sôi động của phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, gian hàng Toyota trở thành “trạm dừng” đặc biệt, nơi công nghệ và trải nghiệm cùng hội tụ để kể câu chuyện xuyên suốt về tương lai di chuyển xanh. Bên cạnh trưng bày sản phẩm, gian hàng giúp người tham quan tận mắt nhìn, tận tay trải nghiệm và cảm nhận giá trị mà Toyota đang theo đuổi.

Điểm nhấn đầu tiên là dải sản phẩm Hybrid với bốn mẫu xe tiêu biểu gồm Camry, Corolla Cross, Yaris Cross và Innova Cross. Các dòng sản phẩm đại diện cho triết lý di chuyển bền vững, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và vận hành êm ái, phù hợp nhịp sống đô thị. Sự xuất hiện đồng thời cả bốn mẫu xe tạo nên “bức tranh toàn cảnh” về giải pháp xanh của Toyota.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên tại phố đi bộ, Toyota mang đến mô hình mặt cắt HEV, cho phép khách tham quan quan sát trực quan cấu tạo và nguyên lý vận hành của hệ thống Hybrid, với động cơ xăng và mô-tơ điện phối hợp nhịp nhàng. Từ các chi tiết tưởng chừng khô khan, công nghệ được chuyển tải theo cách dễ hiểu, gần gũi, giúp khách hàng hình dung rõ ràng hơn về lợi ích vận hành của Hybrid.

Không gian còn trở nên giàu cảm xúc hơn với góc “Hành trình 30 năm”, nơi trưng bày chiếc Veloz Cross phiên bản đặc biệt cùng cột mốc đáng nhớ trong ba thập kỷ Toyota hiện diện tại Việt Nam. Những con số, hình ảnh và thành tựu được sắp đặt gọn gàng đưa người xem ngược dòng thời gian, để thấy rõ hành trình mà thương hiệu Nhật Bản từng bước xây dựng, phát triển và tạo chỗ đứng vững chắc trong lòng người dùng Việt.

Song song, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm công nghệ Toyota Safety Sense (TSS) qua thực tế ảo, với tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường hay kiểm soát hành trình chủ động. Nếu khu vực trưng bày xe là nơi tái hiện “hiện tại của di chuyển xanh”, thì trải nghiệm TSS là cách Toyota đưa khách hàng bước thử vào tương lai - nơi công nghệ góp phần bảo vệ sự an toàn trên từng hành trình.

“Tôi rất bất ngờ khi xe Hybrid vận hành êm ái nhưng vẫn mạnh mẽ. Điều tôi quan tâm nhất là khả năng tiết kiệm xăng và giảm khí thải và Toyota giúp tôi tin rằng công nghệ này thực sự phù hợp Việt Nam”, anh Nguyễn Hoàng Anh (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Không khí thêm phần sôi động khi hàng loạt minigame, trò chơi tương tác và hoạt động check-in QR liên tục diễn ra, thu hút hàng nghìn lượt tham gia. Sự kết hợp giữa công nghệ, giải trí và tri thức biến gian hàng Toyota thành “không gian xanh” thực thụ, đồng thời giúp người tham gia hiểu rõ chuyển động mới của ngành ôtô.

Không chỉ đồng hành tại Hà Nội, Toyota mang các mẫu xe Hybrid tham gia Triển lãm Kinh tế - Xã hội trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu tỉnh Phú Thọ. Từ năm 1995, nhà máy Toyota tại Phú Thọ (trước đây thuộc Vĩnh Phúc) trở thành “cái nôi” sản xuất, cung ứng xe cho thị trường Việt Nam.

Hơn ba thập kỷ qua, hàng trăm nghìn chiếc xe đã rời dây chuyền sản xuất tại đây, đồng hành cùng người tiêu dùng khắp cả nước. Sự hiện diện của Toyota tại triển lãm lần này phần nào khẳng định tầm vóc doanh nghiệp FDI lớn, đồng thời thể hiện cam kết gắn bó với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ khi tiên phong áp dụng công nghệ xanh trong sản xuất ôtô, Toyota mang đến hơn 30 triệu xe điện khí hóa (HEV, xe điện...) đến tay khách hàng toàn cầu. Tại Việt Nam, mẫu Corolla Cross, Camry, Yaris Cross hay Innova Cross đang trở thành lựa chọn tiêu biểu cho người tiêu dùng hướng đến giải pháp di chuyển xanh, tiết kiệm và an toàn.

Cũng trong năm nay, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Toyota Việt Nam công bố kế hoạchmới khi sẽ hiện đại hóa trụ sở, nâng cấp nhà máy sản xuất và khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD . Đây là bước tiến chiến lược để không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nước, mà còn củng cố vai trò Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực.

Toyota đang bước tiếp hành trình 30 năm bằng cam kết mới mẻ, mạnh mẽ hơn để đồng hành cùng cộng đồng, phát triển cùng đất nước và kiến tạo tương lai di chuyển bền vững cho hàng triệu gia đình Việt Nam.