TP.HCM chỉ đạo không để học sinh học chính khóa vào thứ bảy

Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định các trường có thể bố trí cho trẻ học tối đa 8 tiết/ngày, trong đó tối đa 7 tiết dành cho nội dung chính khóa.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu không để học sinh đi học vào cuối tuần để tránh xáo trộn sinh hoạt. Ảnh: Phương Lâm.

Trước phản ứng của nhiều phụ huynh về việc một số trường THCS sắp xếp cho trẻ học thêm buổi sáng thứ bảy, thay vì chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu như trước, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định sẽ không để học sinh phải đi học chính khóa vào cuối tuần.

Cụ thể, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đã yêu cầu các trường THCS sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, không bố trí học vào thứ bảy để tránh ảnh hưởng đến đời sống của học sinh và phụ huynh.

Chỉ đạo thêm về việc sắp xếp lịch học, ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh các trường phải linh hoạt sắp xếp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT và chương trình riêng của nhà trường, nhưng tuyệt đối không để học sinh phải học chính khóa vào thứ bảy.

Nếu sắp xếp cho trẻ học vào thứ bảy, hoạt động chỉ nên dành cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt hoặc tổ chức các câu lạc bộ thể thao trên tinh thần tự nguyện của học sinh.

Theo ông Quốc, phần lớn các trường THCS tại TP.HCM hiện tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày. Ngoài 29-29,5 tiết/tuần theo chương trình chính khóa của Bộ GD&ĐT, các trường còn triển khai thêm các tiết học liên kết như STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, Tin học quốc tế…

Mới đây, Bộ GD&ĐT ra hướng dẫn tổ chức dạy 2 buổi/ngày, trong đó yêu cầu chỉ dạy tối đa 7 tiết/ngày. Tuy nhiên, hướng dẫn này chỉ áp dụng cho chương trình chính khóa. Như vậy, các trường có thể linh hoạt bố trí thêm các hoạt động khác, miễn là vẫn đảm bảo tối đa 8 tiết/ngày.

Phó giám đốc sở còn nêu rằng nếu sắp xếp theo hướng 4 tiết buổi sáng, 4 tiết buổi chiều, phụ huynh sẽ tiện đưa đón con.

Thời gian qua, một số trường THCS trên địa bàn TP.HCM thông báo tổ chức thêm buổi học sáng thứ bảy do quy định mới mỗi ngày chỉ được dạy tối đa 7 tiết, thay vì 8 tiết như trước. Điều này khiến nhiều trường lo ngại không đủ thời lượng để triển khai đầy đủ các môn học chính khóa và các hoạt động bổ trợ.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh phản đối vì cho rằng việc xếp lịch vào thứ bảy ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ ngơi, sinh hoạt cuối tuần của gia đình. Các phụ huynh này đề nghị nhà trường tinh giản những tiết học không thiết yếu, nằm ngoài chương trình chính khóa, để con em không phải đến trường vào ngày cuối tuần.