Khởi tố 2 đối tượng đánh, ép học sinh liếm biển số xe

N.Q.A. (17 tuổi) và P.T.Đ. (18 tuổi) bị Công an Hà Nội khởi tố với cáo buộc hành hung, làm nhục hai nam sinh.

Hai đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CAHN.

Tối 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về các hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng.

Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, cơ quan công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý.

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị một nhóm đối tượng chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video, đăng sự việc lên mạng xã hội TikTok.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ 6 đối tượng liên quan.

Qua xác minh, khoảng 14h ngày 14/10, nhóm đối tượng điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp em N.D.T. (15 tuổi) điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Các đối tượng liền đuổi theo, chặn xe của T. rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai. Khi đến nơi, các đối tượng ép cháu T. quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tay chân đấm, đá vào người. Đồng thời, các đối tượng sử dụng điện thoại quay lại sự việc, đăng video lên mạng xã hội TikTok.

Đến ngày 15/10, xuất phát từ việc việc chửi nhau trên mạng xã hội, các đối tượng tìm em N.Đ.H. (học sinh lớp 10, trường THPT Minh Phú) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi đến khu vực Đại học Thủ Đô, các đối tượng chặn xe của H. rồi ép đi đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ. Khi đến nơi, các đối tượng ép H. quỳ xuống bò, đồng thời sử dụng điện thoại quay video ép nam sinh phải xin lỗi, liếm biển số xe và dùng tay chân đấm đá. Đến tối cùng ngày, các đối tượng đăng video chứa nội dung đánh, ép H. xin lỗi lên mạng xã hội Tiktok.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Cũng trong tối 20/10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát đi văn bản đề nghị UBND xã Sóc Sơn, xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường (nếu có) và báo cáo kết quả về sở.

Cũng theo sở này, trường THPT Minh Phú và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn (nơi có học sinh hành hung bạn) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc hai xã làm rõ vụ việc.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường tới học sinh.