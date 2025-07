TP.HCM chốt nơi đăng ký, cấp biển số xe sau sáp nhập

Người dân có thể đăng ký xe tại tất cả Công an các phường, xã, đặc khu trong Thành phố, phí đăng ký biển số ôtô con là 20 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an TP.HCM mới đây vừa ra hướng dẫn về đăng ký, cấp biển số xe trên địa bàn TP.HCM sau khi hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập.

Cụ thể, theo nội dung Thông tư 51/2025 do Bộ Công an ban hành ngày 30/6, cá nhân, tổ chức đang cư trú, có trụ sở tại TP.HCM có nhu cầu đăng ký ôtô, môtô và xe máy chuyên dùng kể từ ngày 1/7 có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT và tất cả Công an các phường, xã, đặc khu trong Thành phố.

Đối với xe trúng đấu giá biển số, các cá nhân, tổ chức đang cư trú, có trụ sở tại TP.HCM ngoài việc được đăng ký tại Thành phố còn có thể đăng ký tại Phòng CSGT nơi đang quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP.HCM, việc phân cấp này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trên địa bàn TP.HCM, giảm tải áp lực cho một số địa điểm tổ chức đăng ký xe của Thành phố và tăng hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện giao thông.

Như vậy, ngoài việc thực hiện đăng ký phương tiện lần đầu toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện có thể trực tiếp đến Công an các phường, xã, đặc khu trong Thành phố để được giải quyết.

Song song với thông tin trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng đưa hướng dẫn về mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2025 do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 1/7 vừa qua.

Trong bảng trên, Khu vực I bao gồm tất cả các xã, phường trực thuộc TP.HCM, không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu trực thuộc cấp tỉnh. Khu vực II sẽ bao gồm đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I, trong trường hợp này là Đặc khu Côn Đảo thuộc TP.HCM.

Theo thông tin do Phòng CSGT Công an TP.HCM hướng dẫn, tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Riêng với tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số phương tiện giao thông sẽ tiến hành nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí của khu vực tổ chức, cá nhân lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đăng ký xe, biển số xe cơ giới.

Ngoài ra, phòng CSGT Công an TP.HCM cũng liệt kê chi tiết địa chỉ tổ chức đăng ký xe của Công an 168 phường, xã, đặc khu tại TP.HCM.

Chẳng hạn, người dân có thể đăng ký xe tại Công an phường Sài Gòn ở địa chỉ số 74 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP.HCM. Một số địa chỉ khác bao gồm Công an phường Thủ Dầu Một (số 03 đường Yersin, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM), Công an phường Vũng Tàu (số 171 Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, TP.HCM) hoặc Công an Đặc khu Côn Đảo (số 14 Nguyễn Huệ, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM).