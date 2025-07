Trả giá đắt vì liều lĩnh thực hiện 'cú nhảy tử thần' ở Australia

Vali Graham, chàng trai người Australia, suýt chết sau cú nhảy từ độ cao hơn 42 m tại thác nước Minnehaha. Dù sống sót kỳ diệu, anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nghiêm trọng.

Thay vì làm nên lịch sử, Vali Graham, 21 tuổi, suýt mất mạng khi thực hiện "cú nhảy tử thần" từ thác nước cao 42,5 m ở khu vực Blue Mountains, bang New South Wales (Australia). Anh dự định vượt qua kỷ lục thế giới trong môn nhảy tự do nhưng cú tiếp nước thất bại đã để lại hậu quả nặng nề.

Trong đoạn video được ghi lại, Graham lao từ vách đá xuống hồ nước trong tư thế không chuẩn, khiến anh tiếp đất bằng tư thế “pike” (Tạm dịch: chụm người, không dang tay chân đúng kỹ thuật).

Cú va chạm mạnh khiến anh bất tỉnh ngay khi chạm mặt nước. Các bác sĩ sau đó xác định anh bị gãy đốt sống T11, xương ức, vỡ một phần hộp sọ và thủng màng nhĩ.

Dù cú nhảy của Graham có độ cao vượt kỷ lục hiện tại (42,5 m so với 41,7 m), anh không được công nhận là người phá kỷ lục thế giới. Lý do là chàng trai không thể hoàn tất pha nhảy theo đúng quy chuẩn: tiếp nước an toàn, nổi lên và tự rời khỏi khu vực mà không cần hỗ trợ. Việc bất tỉnh và phải nhờ bạn bè cứu hộ khiến cú nhảy của anh chỉ được xem là trường hợp thất bại.

Trên trang cá nhân, Graham chia sẻ, sau khi tỉnh lại, anh đã bò ra khỏi hồ và đi bộ hơn 1,2 km để nhờ bạn bè đưa đi cấp cứu. Hàng loạt ca phẫu thuật đã giúp anh vượt qua nguy kịch.

2 ngày sau, anh đã có thể đi lại. “Cơn đau là món quà Chúa dành cho tất cả. Một thất bại là cơ hội để chứng minh mình thật sự muốn điều gì đó đến mức nào”, anh viết trên Instagram.

Hành động liều lĩnh của Graham vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng anh đã mạo hiểm mạng sống một cách không cần thiết chỉ để theo đuổi sự chú ý và kỷ lục cá nhân.

“Không có gì ngầu khi suýt mất mạng vì một cú nhảy để đăng lên mạng xã hội”, một người dùng bình luận. Một người khác thì thẳng thắn: “Cậu ta may mắn sống sót nhưng sẽ thật tồi tệ nếu ai đó học theo và không sống nổi để rút kinh nghiệm”.