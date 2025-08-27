Trải nghiệm lễ hội biển đảo tại Tây Ninh - Phú Quốc trong kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày là dịp để du khách khám phá miền Nam, từ Tây Ninh đậm bản sắc văn hóa, đến Phú Quốc rộn ràng không khí lễ hội với show diễn đẳng cấp quốc tế.

Tây Ninh và Phú Quốc là 2 điểm đến lý tưởng trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Mỗi nơi đều có điểm thú vị riêng, hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên.

Đến Tây Ninh khám phá văn hoá tâm linh và lịch sử

Cách TP.HCM hơn 80 km, Tây Ninh là “địa chỉ đỏ” với nhiều điểm đến cách mạng như Trung ương Cục miền Nam, căn cứ cách mạng Bời Lời, chiến khu Dương Minh Châu. Điểm đến khác dành cho du khách yêu thích lịch sử, văn hoá tâm linh là núi Bà Đen với độ cao 986 m. Tại đây, du khách có thể chiêm bái quần thể tâm linh với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc - kỳ quan bằng đá sa thạch lớn nhất thế giới, các ngôi chùa cổ kính và công trình văn hóa tâm linh nổi bật.

Các bức ảnh lịch sử được trưng bày trong triển lãm dịp lễ Quốc khánh.

Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 27/8, Sun World Ba Den Mountain tổ chức triển lãm “Núi Bà Đen - vang mãi bản hùng ca”. Triển lãm là hồi ức về núi Bà Đen qua các dấu mốc lịch sử, với 5 khu vực: Núi Bà Đen trước khi có Đảng; núi Bà Đen khi có Đảng; núi Bà Đen trong kháng chiến chống Pháp; núi Bà Đen trong kháng chiến chống Mỹ và núi Bà Đen ngày nay - miền đất hành hương, điểm đến chữa lành.

Lễ thượng cờ chào mừng 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9 dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà.

Ngoài ra, với mong muốn tái hiện không gian văn hóa truyền thống Nam Bộ, nuôi dưỡng nét đẹp trong đời sống văn hoá ẩm thực của người dân Tây Ninh, Sun World Ba Den Mountain tổ chức chợ lá có quy mô lớn, kéo dài 4 ngày 30/8-2/9. Là phiên chợ đặc biệt được khai sinh tại Tây Ninh, chợ lá hấp dẫn du khách bởi cách thức mua hàng “độc lạ”: Dùng lá thay tiền. Đây là hoạt động đặc biệt trong ngày lễ lớn nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá truyền thống bản địa.

Lễ dâng đăng thiêng liêng được tổ chức vào tối 30, 31/8 và 2/9.

Tối 30/8, 31/8 và 2/9, sau phiên chợ lá, lễ dâng đăng sẽ diễn ra tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, để du khách tôn vinh lịch sử và tưởng nhớ anh hùng đã hy sinh. Giữa đỉnh núi thiêng, hàng nghìn lời nguyện ước hoà bình, an lạc sẽ được du khách gửi gắm dưới ánh sáng của ngọn đăng.

Phú Quốc rộn ràng mùa lễ hội

Dịp 2/9, Phú Quốc chào đón du khách với chuỗi hoạt động giải trí và không khí lễ hội đặc sắc, đặc biệt tại hệ sinh thái Sun Paradise Land phía nam đảo ngọc.

Tuyến cáp treo kỷ lục mở ra khung cảnh ngoạn mục của Phú Quốc từ trên cao.

Mở đầu là trải nghiệm tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, mang đến tầm nhìn tuyệt mỹ giữa mây trời và biển xanh, đưa du khách đến tổ hợp Sun World Hon Thom. Tại đây, khách có thể trải nghiệm công viên nước Aquatopia Water Park với 21 làn trượt thách thức hay trò chơi cảm giác mạnh như Mộc xà thịnh nộ, đến thư giãn tại không gian biển nguyên sơ…

Màn trình diễn Kiss Of The Sea đã làm nên thương hiệu của Phú Quốc.

Trong không khí tưng bừng mừng Quốc khánh, Sun World Hon Thom khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, đồng thời mang đến ưu đãi đặc biệt 20% cho du khách Việt khi mua vé và combo trải nghiệm cáp treo tới Hòn Thơm, show diễn đạt kỷ lục Guinness “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea”. Theo đó, vé cáp treo khứ hồi còn 600.000 đồng cho người lớn và 480.000 đồng đối với trẻ em. Vé show diễn “Nụ hôn của biển cả” còn 800.000 đồng/khách.

Sun World Hon Thom và show diễn “Nụ hôn của biển cả” đang áp dụng chương trình tặng kèm vé tham quan Cầu Hôn. Ngoài ra, du khách khi mua vé hoặc combo cáp treo Hòn Thơm được tặng phiếu đồ uống, trong đó có một ly/lon bia thủ công Sun KraftBeer hoặc ly nước trái cây. Vào ngày 2/9, show diễn “Nụ hôn của biển cả” mang đến màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài đến 10 phút, thêu hoa dệt gấm trên nền trời biển đảo, như lời chúc mừng ý nghĩa trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Dịp này, du khách đừng bỏ qua trải nghiệm tại chợ đêm Vui Phết - nơi quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực, mua sắm. Đặc biệt trong suốt kỳ nghỉ lễ, chợ đêm có chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt náo sôi động kết hợp ẩm thực tại gian hàng với bia thủ công thượng hạng Sun KraftBeer.

Từ núi non linh thiêng của Tây Ninh đến nhịp sống đảo ngọc Phú Quốc, chuỗi trải nghiệm khác biệt sẽ giúp kỳ nghỉ Quốc khánh của mọi người trở nên đáng nhớ. Không chỉ là dịp nghỉ ngơi, kỳ nghỉ còn là cơ hội để mỗi du khách tìm thấy nguồn năng lượng mới.