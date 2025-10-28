Khách Hàn 'phát cuồng' vì Sa Pa

Dữ liệu Klook cho thấy làn sóng khách Hàn Quốc tìm đến các thị trấn nhỏ, trong đó Sa Pa (Việt Nam), Fujinomiya và Naha (Nhật Bản) trở thành điểm hẹn được ưa chuộng.

Khung cảnh ruộng bậc thang ở Lào Cai mùa lúa chín, ảnh chụp 7/8. Ảnh: Tuyên Parafu.

Theo phân tích đặt phòng quốc tế của nền tảng du lịch số Klook giai đoạn tháng 1-9, thị trường outbound (khách xuất ngoại) của Hàn Quốc vẫn ưu tiên các điểm đến ngắn ngày như Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Trong bức tranh ấy, nhóm “thành phố/thị trấn nhỏ” bật lên rõ rệt, nổi bật có Sa Pa (Việt Nam) bên cạnh Fujinomiya (Shizuoka) và Naha (Okinawa) của Nhật Bản.

Klook ghi nhận Fujinomiya tăng hơn 38 lần tìm kiếm so với cùng kỳ năm trước, còn Naha và Sa Pa đều tăng trên 60%.

Sức hút của Sa Pa đến từ tổ hợp “thiên nhiên - khí hậu - văn hoá”. Nằm dưới chân Fansipan -nóc nhà Đông Dương, thị xã có khí hậu núi cao dễ chịu quanh năm và không gian trải nghiệm văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Việc cải thiện kết nối Hà Nội - Sa Pa thời gian gần đây giúp hành trình thuận tiện hơn, góp phần đẩy nhu cầu từ nhóm khách muốn “đổi gió” nhưng vẫn giữ lịch trình ngắn ngày.

Jung Il Woo tới Việt Nam từ 2/4 và điểm đến đầu tiên của nam diễn viên là Sa Pa. Ảnh: Jiilwww.

Danh mục sản phẩm đang được khách Hàn ưa chuộng gồm vé cáp treo, tour thăm bản làng và các trải nghiệm spa/massage để thư giãn sau những cung trekking.

Với khách Hàn, Sa Pa không phải điểm du lịch lạ lẫm. Báo chí xứ kim chi thường xuyên danh nhiều lời ca ngợi về cao nguyên sương mù với những mĩ từ như "Thụy Sĩ của Việt Nam” và “thiên đường săn mây”.

Sức hút của Sa Pa còn được “bảo chứng” bằng dấu ấn của những vị khách nổi tiếng Hàn Quốc. Năm 2017, dàn cast New Journey to the West 4 (tvN) ghi hình tại Sa Pa, đưa điểm đến phủ sóng rộng rãi trên truyền hình Hàn.

Năm ngoái, tài tử Jung Il-woo đăng loạt ảnh check-in Sa Pa trên Instagram cá nhân (ngày 03/04/2024), kèm nhật ký hành trình tại Việt Nam, cho thấy anh lựa chọn trải nghiệm đời thường thay vì xa xỉ.

Khung cảnh hùng vĩ, được bao phủ bởi mây trời trên đỉnh núi Fansipan. Ảnh: Quỳnh Trang.

Xu hướng “thành phố nhỏ, trải nghiệm lớn” của người Hàn cũng hiện rõ ở Nhật Bản. Fujinomiya được chọn nhờ combo tour Phú Sĩ trong ngày - onsen - mua sắm outlet, giúp kết nối ẩm thực địa phương với cảnh quan núi lửa đặc trưng.

Naha (Okinawa) tiếp tục là “Hawaii của Nhật Bản” với biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực và mua sắm; riêng nhu cầu thuê ôtô tự lái tại Okinawa tăng 250% trong 9 tháng đầu năm, phản ánh thói quen dịch chuyển linh hoạt của khách Hàn.

Theo ông Lee Jun-ho, Giám đốc Klook Hàn Quốc, nhu cầu đang dịch chuyển từ “đi cho biết” sang những trải nghiệm chạm sâu vào đời sống bản địa. Với lợi thế cảnh quan, khí hậu và chuỗi sản phẩm đã sẵn, cùng hạ tầng tiếp cận ngày càng thuận lợi, Sa Pa đang nổi lên như lựa chọn khác biệt nhưng dễ sắp lịch cho kỳ nghỉ ngắn ngày của du khách Hàn.