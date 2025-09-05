Sa Pa lọt top điểm đến miền núi hàng đầu châu Á

Sánh cùng cao nguyên Camero (Malaysia), Sa Pa của Việt Nam được xướng tên những điểm đến miền núi và thị trấn nhỏ nổi danh bậc nhất châu Á, theo Agoda.

Khung cảnh ruộng bậc thang ở Lào Cai mùa lúa chín, ảnh chụp 7/8. Ảnh: Tuyên Parafu.

Ngày 4/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố danh sách các điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ hàng đầu châu Á, mở ra hành trình rời xa nhịp sống hối hả và tìm về vùng đất yên bình.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Sa Pa (Lào Cai) của Việt Nam vươn lên vị trí thứ 6 toàn châu lục, khẳng định sức hút ngày càng lan tỏa của Việt Nam trên bản đồ du lịch của quốc tế.

Sa Pa làm say lòng du khách bằng nét văn hóa địa phương đặc trưng, bên cạnh khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của dãy Hoàng Liên Sơn nhìn từ đỉnh núi Fansipan, ngọn núi cao nhất Việt Nam được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương".

Bản làng Ý Linh Hồ (Sa Pa) chụp vào giữa tháng 8. Ảnh: Phạm Quang Tuyên.

Dữ liệu từ Agoda tiết lộ lượng tìm kiếm Sa Pa tăng 21%, xếp vị trí thứ 6/8 địa danh trong bảng xếp hạng. Điều này minh chứng cho sức hấp dẫn đang ngày càng lan tỏa của điểm đến phía Bắc Việt Nam.

Ngoài những tháng mưa bão (tháng 6-8), Sa Pa luôn khoác lên mình một bức tranh thiên nhiên rực rỡ với sự thay đổi của các mùa. Mùa xuân có hoa mận, hoa đào khoe sắc giữa núi rừng Tây Bắc. Mùa hạ ngập tràn màu xanh biếc của mạ non xen lẫn với ánh bạc của sương sớm, hay mùa thu lại rực rỡ sắc vàng trên khắp thung lũng ruộng bậc thang.

Thỉnh thoảng vào mùa đông, Sa Pa không chỉ như bồng bềnh trong mây mù mà còn được phủ trắng bởi lớp tuyết, một cảnh tượng hiếm thấy ở vùng khí hậu nhiệt đới khiến nơi đây càng trở nên kỳ thú.

Cao nguyên Cameron (Malaysia) đứng đầu danh sách điểm đến miền núi của Agoda. Ảnh: Burcin Sahin, Vincent Tan/Pexels.

Các buổi chợ phiên đặc thù miền sơn cước trở thành một trong những lý do thu hút khách nội địa lẫn quốc tế tìm đến. Sự kết hợp giữa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa đặc sắc đã đưa Sa Pa xứng đáng là một trong những điểm đến vùng núi hấp dẫn bậc nhất châu Á.

Đứng đầu danh sách là cao nguyên Cameron (bang Pahang, Malaysia). Không giống với Sa Pa với những thửa ruộng bậc thang đặc trưng, Cameron thu hút du khách với hàng tá đồi chè xanh mướt dưới nắng và nông trại hoa quả, đáng chú ý là các loại dâu tây. Trạm đồi rộng nhất "châu Á thu nhỏ" sở hữu thời tiết tương đối dễ chịu, nhiệt độ trung bình dao động 15-25 độ C.

Ngoài ra, Khao Yai (Thái Lan), Puncak (Indonesia) cũng xuất hiện trong danh sách này.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ: "Việc Sa Pa góp mặt trong bảng xếp hạng châu Á phản ánh cảnh quan đặc sắc và di sản đa dạng đang ngày càng chinh phục du khách. Đây là điểm đến dành cho du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, giàu bản sắc và khác biệt so với nhịp sống ở các đô thị lớn".

Bảng xếp hạng thu thập từ dữ liệu Agoda, tổng hợp từ lượng tìm kiếm chỗ ở từ ngày 15/2 đến ngày 15/8 ở các điểm đến có dân số dưới 50.000 người ở tám thị trường châu Á. Toàn bộ 8 điểm đến góp mặt trong danh sách theo thứ tự: Cao nguyên Cameron (Malaysia)

Khao Yai (Thái Lan)

Puncak (Indonesia)

Fujikawaguchiko (Nhật Bản)

Kenting (Đài Loan, Trung Quốc)

Sa Pa (Việt Nam)

Munnar (Ấn Độ)

Pyeongchang-gun (Hàn Quốc)