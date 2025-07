Trải nghiệm Porsche 911 GTS Hybrid – theo xu hướng hay đáng đồng tiền?

Porsche 911 - mẫu xe thể thao mơ ước của đông đảo tín đồ yêu xe - mới sở hữu công nghệ mà hãng xe Đức gọi là T-Hybrid. Và như thường lệ, 911 mỗi lần nâng cấp là một lần gây tranh cãi.

Tháng 5 năm 2024, những thông tin đầu tiên về một chiếc 911 Hybrid được hé lộ. Phấn khích thì ít nhưng hoài nghi thì nhiều, bởi tín đồ yêu xe dường như không muốn thấy mẫu xe thể thao huyền thoại trở thành một phiên bản xe lai, hay xe điện. Trong bối cảnh xe điện, xe hybrid tràn ngập, những con số tăng tốc có thể gây shock với mọi mẫu xe động cơ đốt trong huyền thoại, thì người ta thấy “thèm” một mẫu xe thể thao thuần chất với đầy cảm xúc, hơn là một mẫu xe chỉ đơn giản là lao vun vút với tiếng rít của mô tơ điện.

Bên cạnh sự hoài nghi ấy tất nhiên là sự tò mò. Làm gì có ai yêu xe - mê tốc độ mà không tò mò một chiếc 911 huyền thoại sẽ chạy kiểu Hybrid thế nào chứ? Liệu cái “chất” trứ danh làm nên tên tuổi của 911, sự cân bằng tiệm cận hoàn hảo của giá tiền, thiết kế, tốc độ, khả năng kiểm soát… còn được giữ lại trên bản Hybrid, hay sẽ là một mẫu xe thể thao mới mẻ nhưng xa lạ?

Ngồi lên xe, cài seat belt, ôm vô lăng và đạp chân ga, là cách trả lời tốt nhất.

Nỗ lực “tân cổ giao duyên”

Trước khi lên xe, người đại diện của Porsche thẳng thắn chia sẻ với tôi về một mẫu xe mới gây tranh cãi kể từ khi thông tin về nó được hé lộ cho tới khi nó chính thức ra mắt: chiếc Porsche 911 GTS T-Hybrid.

Đây đâu phải là lần đầu tiên 911 tạo ra những nghi ngờ? Từ thiết kế “đuôi vịt” thần thánh tới chiếc 911 đầu tiên trang bị động cơ tăng áp, đều sinh ra trong hoài nghi và nay đã trở thành huyền thoại. 911 GTS T-Hybrid đơn giản là lần tiếp theo Porsche tạo ra những hoài nghi và để những tay lái tự mình cảm nhận.

“Đường đèo, hơn 500 mã lực, Porsche và đừng tắt công nghệ” - người hướng dẫn nhắc không dưới một lần theo kiểu nửa đùa nửa nghiêm túc với tôi. Không nghiêm túc cũng không được vì với sức mạnh đỉnh chạm mốc 532 mã lực, nếu tắt công nghệ hỗ trợ, chỉ một cú đạp nhẹ vào chân ga cũng có thể khiến chiếc xe mất lái. Và tôi, tất nhiên không phải là một tay đua chuyên nghiệp để “nghịch dại” tắt công nghệ và điều khiển một chiếc Porsche thuần khiết với sức mạnh của siêu xe.

Đường đèo? Khu vực tôi trải nghiệm 911 GTS T-Hybrid là đường đèo núi, không quá gắt như đường đèo ở miền bắc Việt Nam, cùng điều kiện mặt đường tốt, là nơi phù hợp để có thể cảm nhận chiếc xe, không phải với tốc độ tối đa 312 km/h, mà là khả năng tăng tốc, sự linh hoạt và độ ổn định của chiếc 911 Hybrid.

Mở đường cho 911 là chiếc Cayenne Hybrid, được cầm lái bởi người hướng dẫn tới từ Malaysia. Vừa dẫn đường, cảnh báo an toàn và vừa giúp chiếc 911 có được nhiều trải nghiệm nhất là nhiệm vụ của anh.

Chúng tôi khởi đầu hành trình với đoạn đường đô thị để làm quen xe. 911 như thường lệ là một chiếc xe khá thân thiện trong phố, tất nhiên là so với những chiếc siêu xe hay xe thể thao cùng phân khúc. T-Hybrid với mô tơ điện hỗ trợ giúp chiếc xe có phần êm ái hơn.

Chân ga không “hỗn”, vô lăng cũng đủ hiền lành khi chạy chậm, việc điều khiển chiếc xe ở điều kiện giao thông đô thị là nhẹ nhàng và thư giãn. Hệ thống treo cũng đủ dịu dàng để tôi có thể cầm lái 911 hàng giờ trong thành phố. Thậm chí công nghệ hỗ trợ cũng đầy đủ nếu tôi muốn “lười biếng” một chút, với hỗ trợ giữ làn hay cảnh báo va chạm. Ở màn hình tiêu thụ điện năng, mô tơ điện ở chế độ “nằm chờ” và pin được sạc một chút mỗi khi tôi nhả chân ga.

Tất nhiên thứ làm người cầm lái 911 chạy phố thấy khó chịu chính là việc chạy từ từ một cỗ máy hơn 500 mã lực. Thoát khỏi đoạn đường đông, chiếc xe bắt đầu tới đoạn đường cao tốc nối với những cung đường đèo. Chiếc 911 bắt đầu được dịp thể hiện, khi tôi báo với người hướng dẫn “có thể chạy nhanh hơn được không?”. Chiếc Cayenne chạy nhanh hơn, tạo không gian cho tôi tăng tốc. Người hướng dẫn liên tục báo hiệu qua bộ đàm về tình hình giao thông phía trước, các xe lưu thông trên đường để đảm bảo chúng tôi đều chạy “nhanh hơn” nhưng vẫn an toàn.

Chiếc 911 GTS T-Hybrid vẫn là 911, một chiếc 911 “tốt” hơn những chiếc còn lại.

Mô tơ điện không hoạt động độc lập, nó không tạo nên những tiếng rít theo kiểu xe điện, vốn làm mất cảm xúc của tín đồ yêu thích xe thể thao. Mô tơ điện can thiệp giúp chiếc xe không còn hiện tượng turbo lag, tức là mỗi cú nhấp ga là một lần chiếc xe lập tức thay đổi tốc độ, gần như là tức thời.

Mô tơ điện cũng không phanh hãm theo kiểu “tái tạo năng lượng”, vốn không tạo được những cú hãm tốc cần thiết của một mẫu xe thể thao. Động cơ đốt trong, hộp số thể thao trứ danh và hệ thống phanh vẫn mang lại cảm giác hãm tốc, trả số gắt gỏng nhưng đầy chất xe đua. Tất nhiên khi giảm tốc, bộ pin vẫn được âm thầm sạc lại để chuẩn bị cho những lần tăng tốc tiếp theo.

Mỗi pha vào cua của 911 GTS T-Hybrid vẫn mang đậm di sản cơ khí và công nghệ lâu đời của Porsche, chắc nịch của hệ thống khung gầm, sự chính xác của vô lăng và hệ thống lái. Công nghệ hỗ trợ và “đuôi vịt” sẽ tự động can thiệp mỗi khi cần để sự chính xác luôn được duy trì trên xe dù người lái không phải lúc nào cũng điều khiển chiếc xe một cách hoàn hảo nhất, đặc biệt ở dải tốc độ cao 70-120 km/h và hơn nữa.

Đôi lần tôi ga - phanh không thực sự chuẩn xác, hệ thống hỗ trợ ngay lập tức can thiệp để chiếc xe trở về vị trí cân bằng ngay khi trượt nhẹ bánh sau. Đây rõ ràng là thứ tạo nên giá trị của chiếc 911, thân thiện và an toàn, nếu so với nhiều mẫu siêu xe vốn dư thừa sức mạnh nhưng khó thuần hóa.

Nhìn chung cảm giác điểu khiển 911 GTS T-Hybrid, như tôi đã kỳ vọng, vẫn là một chiếc 911 nhưng ở phiên bản nâng cấp, hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn nhưng không mất đi giá trị truyền thống, đó là tiếng ồn của động cơ đốt trong, sự phấn khích sau mỗi cú đạp ga và sự chính xác từ những pha đánh lái ôm cua. Hệ thống T-Hybrid làm nhiệm vụ hỗ trợ cho động cơ đốt trong, bù đi những nhược điểm nhưng không làm mất đi cảm giác của động cơ truyền thống.

T-Hybrid đã cho 911 những gì?

Porsche đã làm xe Hybrid từ khá lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên 911 có phiên bản Hybrid. Chắc hẳn hãng xe Đức đã phải suy tính rất nhiều cho lần “điện hóa” này với mẫu xe huyền thoại, bởi chỉ một bước đi sai cũng có thể khiến tín đồ của xe thể thao quay lưng, và Porsche sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy.

911 tất nhiên không cần một kiểu Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, mở rộng quãng đường di chuyển. 911 cũng không nên là một kiểu Hybrid với khả năng chạy thuần điện trong, vì nó sẽ làm mất đi trải nghiệm của động cơ đốt trong, thứ mà người yêu 911 không thích. T-Hybrid là một kiểu Hybrid mới, bổ trợ cho vận hành, hoạt động tốt mỗi khi cần đến, và không cần cắm sạc.

Trên thực tế, đây là công nghệ đã được Porsche thử nghiệm trên các mẫu xe đua của hãng trước khi trang bị trên 911, để đảm bảo vừa hiện đại, vừa không mất đi chất thể thao truyền thống.

Động cơ 3.6L công suất 478 mã lực và mô men xoắn cực đại 571 Nm sẽ là nguồn dẫn động chính, đi cùng bộ tăng áp điện với khả năng tăng luồng khí nạp tức thời mỗi khi cần đến. Một mô tơ điện được tích hợp vào hộp số PDK 8 cấp, cung cấp thêm 54 mã lực và 149 Nm mô men xoắn, cũng như có thể tăng lên mức đỉnh 65 mã lực trong một số điều kiện đặc biệt trong tối đa 10 giây. Hỗ trợ cho bộ tăng áp điện và mô tơ điện là hệ thống pin cao áp nặng 17 kg, dung lượng 1,9 kWh ở điện áp 400 V.

Động cơ đốt trong và hệ thống điện giúp chiếc Porsche 911 GTS T-Hybrid có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây, 0-160 km/h trong 6,8 giây và 0-200 km/h trong 10,5 giây, những con số có thể cạnh tranh với những mẫu siêu xe, đồng thời chạm mốc tối đa 312 km/h. Tất nhiên như đã nói, tốc độ chỉ là một phần của 911, sự cân bằng giữa tốc độ, khả năng kiểm soát của bản Hybrid vẫn khiến mọi tín đồ yêu thích phải hài lòng.

Về thiết kế, 911 GTS T-Hybrid cố gắng giữ lại hầu hết điểm chung của dòng xe huyền thoại. Thay đổi ở phần khuếch tán gió nơi đầu xe có thể là điểm gây nhiều bàn tán nhất, khi nó khiến phiên bản có phần khác lạ so với những người anh em 911 khác, bù lại nó có thể tự động đóng mở giúp tăng hiệu ứng khi động học và khả năng làm mát.

Bên cạnh xe thuần điện, Hybrid đang được xem là tương lai của công nghiệp ôtô thế giới, khi nó tận dụng được những ưu điểm của động cơ đốt trong. 911 GTS T-Hybrid là bước đi vừa phải của Porsche đối với dòng xe huyền thoại, đủ cẩn trọng để không tạo phản ứng tiêu cực của người hâm mộ, cũng đủ khác biệt để so sánh với các phiên bản 911 khác.

Tất nhiên nếu không thích sự can thiệp của xu hướng điện hóa lên một chiếc xe vốn rất nhạy cảm với những thay đổi dù là nhỏ nhất, bạn có thể tìm tới những phiên bản 911 khác, từ mui trần tới mui cứng, với giá tiền cũng chênh lệch nhau cả chục tỷ đồng.