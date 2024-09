Trải nghiệm tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới mới nhất từ Hitachi

Bên cạnh cải tiến thiết kế và tính năng, tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới Hitachi còn đạt hiệu quả bảo quản thực phẩm ấn tượng, cho thấy sự thấu hiểu thói quen của người tiêu dùng.

Hitachi - thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng với các dòng thiết bị điện lạnh, gia dụng - không chỉ sở hữu độ bền ấn tượng, mà còn tích hợp nhiều tính năng tiện ích, hướng đến một lối sống thư thái rất riêng. Tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới HR4N7520DSWDXVN vừa ra mắt là một sản phẩm như vậy. Chiếc tủ sở hữu các công nghệ làm lạnh ấn tượng cùng thiết kế tối giản với những tính năng tiện dụng, mang lại trải nghiệm sử dụng thực tế thoải mái và tiện lợi, đáng cân nhắc để đầu tư cho ngôi nhà.

Khả năng bảo quản và làm lạnh ấn tượng

Mẫu tủ mới của Hitachi được thiết kế với dung tích 464 lít, phù hợp gia đình 4-5 người. Trong đó, ngăn lạnh rộng thoáng tới 289 lít được đặt ở trên, ngăn đông 175 lít nằm phía dưới.

Một trong những tính năng nổi bật giúp dòng tủ lạnh này được đánh giá cao chính là ngăn trữ đa năng Selectable Zone. Tính năng này cho phép người dùng linh hoạt thay đổi 4 mức nhiệt độ bảo quản: Cấp đông mềm (-1 độ C đến -3 độ C); đồ uống (0-1 độ C); sữa (1-2 độ C) và rau quả (3-5 độ C). Đây là điểm cộng lớn, đặc biệt với những gia đình có nhu cầu bảo quản thực phẩm đa dạng.

Ngăn trữ đa năng cho phép người dùng thay đổi linh hoạt 4 chế độ bảo quản thực phẩm.

Ngoài ra, tủ lạnh Hitachi HR4N7520DSWDXVN còn mang đến khả năng bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn nhờ ứng dụng công nghệ làm lạnh vòng cung. Công nghệ này giúp tối ưu hóa quá trình phân phối không khí lạnh bên trong tủ, cho phép hơi lạnh đến từ nhiều phía của vách ngăn phía sau và bao phủ toàn bộ các kệ đồng đều hơn.

Mẫu tủ này có thiết kế tối giản đặc trưng với các góc cạnh hiện đại. Mặt trước của tủ có màu đen inox sang trọng và cao cấp, dễ dàng phối hợp các phong cách nội thất. Mặt sau bên trong ngăn mát được phủ kín bằng tấm ốp kim loại chắc chắn, giúp sản phẩm thêm phần bắt mắt. Tủ được trang bị khu vực lấy nước ngoài tương tự các dòng cao cấp. Cánh trên bên phải của tủ được trang bị màn hình cảm ứng hiện đại, dễ dàng thay đổi các thông số chỉ với một chạm.

Tủ lạnh Hitachi trang bị khu lấy nước bên ngoài, cung cấp nước tinh khiết cho cả gia đình.

Bên trong tủ, hệ thống đèn LED trắng được sắp xếp hợp lý để người dùng dễ dàng tìm kiếm thực phẩm. Ánh sáng LED cũng ít tỏa nhiệt, giữ môi trường bên trong luôn mát mẻ và giúp tủ bảo quản thực phẩm tốt hơn so với các loại đèn truyền thống.

Tiết kiệm điện năng, xứng đáng đầu tư

Một yếu tố quan trọng khác được người dùng cân nhắc khi lựa chọn tủ lạnh chính là tiết kiệm điện. Dù sở hữu khả năng làm lạnh ấn tượng, tủ lạnh Hitachi vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng tối ưu. Sản phẩm đạt chuẩn 5 sao về tiết kiệm điện nhờ trang bị máy nén Inverter hiệu suất cao và điều khiển cảm biến kép thông minh.

Công nghệ Inverter giúp duy trì nhiệt độ ổn định mà không tiêu tốn quá nhiều điện năng. Trong khi đó, cảm biến kép trang bị ở ngăn đông và ngăn lạnh cho phép tủ phát hiện nhiệt độ thay đổi ở từng ngăn, từ đó điều chỉnh mức làm lạnh phù hợp.

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, song tủ lạnh Hitachi 4 cửa ngăn đông dưới cũng có một số hạn chế như thiết kế tối giản đặc trưng khó tạo được sự khác biệt. Do vậy, sản phẩm có thể không phù hợp những ai đang tìm kiếm một chiếc tủ lạnh sở hữu thiết kế mang dấu ấn cá nhân.

Tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới Hitachi mang đến cuộc sống thư thái và tiện ích.

Ngoài ra, trên dòng sản phẩm này, hãng cũng tập trung cải tiến các tính năng cốt lõi, không tích hợp những công nghệ IoT. Với xu hướng kết nối thông minh ngày nay, việc thiếu tính năng này có thể là một điểm trừ với người yêu công nghệ.

Dù vậy, với mức giá tham khảo tầm 22 triệu đồng, tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới HR4N7520DSWDXVN của Hitachi vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy còn một số hạn chế, đây vẫn là sản phẩm đáng mua nếu xét về tổng thể, đặc biệt với những gia đình đề cao công năng và hiệu quả. Độc giả truy cập tại đây để biết chi tiết.