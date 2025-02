Trang quyên góp từ thiện Give.Asia dừng chiến dịch ủng hộ bé Bắp

Chiến dịch gây quỹ ủng hộ bé Bắp trên trang Give.Asia được thông báo đóng lại vào ngày 25/2, sau khi nhận về gần 390 triệu đồng.

Ngày 14/2, chiến dịch gây quỹ ủng hộ bé Bắp (tên thật M.H., sinh năm 2021) được tạo ra trên trang Give.Asia - tổ chức chuyên quyên góp từ thiện có trụ sở tại Singapore.

Chiến dịch có tên gọi "A Mother's Fight for M. H.: A Story of Love, Sacrifice, and Hope" (tạm dịch: Cuộc chiến của một bà mẹ vì M. H.: Câu chuyện của tình yêu, sự hy sinh và hy vọng), với mục tiêu quyên góp hơn 1,8 tỷ đồng ủng hộ bé Bắp.

Chiến dịch ủng hộ bé Bắp được thông báo ngừng lại trước khi đạt mục tiêu gây quỹ hơn 1,8 tỷ đồng .

Đến trưa 25/2, fanpage của Give.Asia bất ngờ đăng thông báo dừng chiến dịch gây quỹ này, với lý do bé đã tiến triển tốt và mẹ bé nói rằng không cần gây quỹ thêm nữa.

"Kính gửi những người ủng hộ, chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ thông tin cập nhật tích cực về quá trình hồi phục của M. H. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt từ các bác sĩ và y tá tại NUH (Bệnh viện Đại học quốc gia Singapore) và những đóng góp hào phóng của các bạn, tình trạng của M. H. đã cải thiện đáng kể. Cậu bé vẫn còn sống và đủ khỏe để được chuyển đến khoa tổng quát", bài viết thông báo.

"Trước sự tiến triển của cậu, mẹ của M. H. đã thông báo với chúng tôi rằng không cần phải gây quỹ thêm nữa. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự ủng hộ và lòng tốt không ngừng nghỉ của các bạn trong thời gian đầy thử thách này", bài đăng cho biết thêm.

Trang này đồng thời chia sẻ những bức ảnh và video, cho biết chúng được chụp vào hôm nay (ngày 25/2/2025), trong đó cho thấy tình trạng sức khỏe khả quan của bé Bắp.

Những hình ảnh của bé Bắp được Give.Asia đăng tải, cho biết chụp vào ngày 25/2 và xác nhận tình trạng sức khỏe của bé. Ảnh: Give.Asia/Facebook.

Ở thời điểm ngừng gây quỹ, chiến dịch ủng hộ bé Bắp trên trang đã nhận được gần 390 triệu đồng từ 371 nhà hảo tâm.

Những ngày qua, lùm xùm liên quan đến chuyện sao kê số tiền từ thiện hơn 16 tỷ đồng mà nhiều người ủng hộ cho bé Bắp, con trai của chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi) trong hành trình chữa bệnh ung thư máu với sự đồng hành của TikToker Phạm Thoại trở thành tâm điểm chú ý.

Những phát ngôn trước đây của chị Hòa đối với người ủng hộ được chia sẻ lại, nhanh chóng gây tranh cãi. Người mẹ bị cộng đồng mạng chỉ trích vì nghi ngờ sử dụng tiền quyên góp sai mục đích, như mua nhà, mua xe, cho con lớn học trường quốc tế, bọc răng sứ...

Trước những chỉ trích của dân mạng, chị Hòa và Phạm Thoại cho biết sẽ trả lời các thắc mắc của cộng đồng vào buổi livestream tối 25/2.

Theo phần giới thiệu trên trang web chính thức của Give.Asia, đây là một nền tảng gây quỹ cộng đồng được thành lập vào năm 2009, miễn phí cho các tổ chức và cá nhân muốn quyên góp tiền ủng hộ các cá nhân, tổ chức với mục đích khác nhau.