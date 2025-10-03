Trang sức 'quyết định' thần thái cô dâu

Nếu chiếc váy cưới là tấm toan mở ra chương mới của hạnh phúc, trang sức chính là những đường cọ tinh tế, làm nổi bật bản sắc riêng của mỗi cô dâu.

Khoảnh khắc lựa chọn trang sức trong ngày trọng đại vì thế trở thành một bước chuẩn bị không thể thiếu để lễ cưới trọn vẹn cả về phong cách lẫn cảm xúc.

Trong không gian tiệc cưới, ánh sáng luôn đóng vai trò đặc biệt. Đèn chùm pha lê rọi xuống từng bước chân, ánh nến lung linh theo nhịp điệu bản nhạc tình ca và rực rỡ hơn cả là những viên kim cương đang nhảy múa. Bộ sưu tập Happy Diamonds - biểu tượng của Chopard từ năm 1976 - khắc họa vẻ lấp lánh ấy bằng thiết kế độc đáo: Những viên kim cương tự do xoay tròn giữa hai lớp kính sapphire như thể đang phô diễn một điệu vũ ngập tràn niềm hân hoan.

Trang sức Happy Diamonds vừa táo bạo vừa vui tươi, mang trong mình niềm vui sống và tinh thần tự do.

Nếu Happy Diamonds rực rỡ như điệu nhảy ánh sáng, My Happy Hearts lại thì thầm tiếng yêu bằng những trái tim biểu tượng giản dị nhưng sâu sắc. Mặt dây chuyền, đôi khuyên tai hay chiếc nhẫn nhỏ xinh bằng vàng hồng 18K với mặt đá carnelian đỏ, dễ dàng hòa nhịp cùng váy cưới satin, chiffon hay organza, tạo nên diện mạo nhẹ nhàng và trang nhã.

Bộ sưu tập Happy Diamonds là lựa chọn hoàn hảo để tôn lên vẻ sang trọng và nét rạng ngời của cô dâu trong từng khoảnh khắc.

Khi được layer cùng nhẫn cưới, “trái tim” của Chopard khắc ghi lời thề yêu thương trong vô vàn khoảnh khắc: Bàn tay nâng bó hoa, cái chạm khẽ lên gương mặt người bạn đời - những cử chỉ giản dị nhưng bền chặt. Sắc vàng ấm áp hòa cùng màu đỏ cuốn hút tạo nên thiết kế tinh xảo, ấn tượng, lưu giữ mọi lời hứa yêu thương.

Nhẫn và vòng tay My Happy Hearts bằng vàng hồng 18K, điểm xuyết đá carnelian đỏ xuất hiện tinh tế trên bàn tay cô dâu.

Ngày cưới là khởi đầu, đồng thời cũng là cột mốc của một hành trình dài phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, những thiết kế L’Heure du Diamant trở thành minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Đôi khuyên tai với kim cương tự do tỏa sáng bên làn tóc hay chiếc đồng hồ vàng trắng 18K lan tỏa hào quang trên cổ tay đều phô diễn nghệ thuật kim hoàn tinh xảo của Chopard. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, từng viên kim cương lại nhắc nhớ: Hôm nay sẽ mãi là ký ức đẹp nhất, song hành cùng cặp đôi đến suốt đời.

Đồng hồ Happy Diamonds Icons được chế tác từ vàng trắng 18K. Giữa 2 lớp kính tinh thể sapphire, 7 viên kim cương tự do xoay tròn, phản chiếu niềm hạnh phúc. Đi cùng dây đeo vàng trắng 18K đồng điệu, thiết kế từ Chopard lưu giữ thời gian và tôn vinh thần thái rạng ngời của cô dâu trong ngày đẹp nhất.

Đồng hồ Happy Diamonds Icons được chế tác từ vàng trắng 18K với mặt số xà cừ tinh khôi và viền bezel nạm kim cương lấp lánh, tỏa sáng như ánh đèn tiệc tối.

Xu hướng cưới 2026 cho thấy sự trở lại của các chất liệu tinh giản: Satin mượt mà, chiffon bồng bềnh hay lụa trơn thanh thoát. Sự tối giản trong thiết kế này tạo điều kiện lý tưởng cho trang sức tỏa sáng. Vì thế, phối đồ mùa cưới cùng Chopard không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện diện mạo, mà còn mở ra ánh sáng của niềm vui, trái tim của tình yêu và thời gian của sự vĩnh cửu.

Tại Việt Nam, thương hiệu Chopard được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.