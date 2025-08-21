Tránh hiểm họa khi du lịch Đà Lạt mùa mưa

Đến TP Đà Lạt (cũ) mùa mưa, du khách cần xem dự báo thời tiết thường xuyên, chuẩn bị trang phục giữ ấm, cẩn thận khi lái xe và tránh đến một số điểm có nguy cơ sạt lở taluy cao.

Ngày 12/8, sau cơn mưa lớn kéo dài, bờ taluy 20 m của quán cà phê Tây Hồ, phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) bị sạt lở khiến 2 du khách đang ngồi uống cà phê bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong.

Cũng tại Đà Lạt, mưa lớn khiến một số khu vực ở phường Xuân Hương bị ngập cục bộ, địa phương đã triển khai công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ người dân, du khách đi lại an toàn.

Mùa mưa Đà Lạt kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Đỉnh điểm là từ tháng 7, nơi đây thường có mưa nhỏ dai dẳng, bất chợt hay lớn như trút nước vào buổi chiều hoặc tối. Do địa hình đồi núi đặc thù, khi lượng mưa lớn dễ gây ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực.

Dưới đây là một số lưu ý về lịch trình, điểm lưu trú và cách di chuyển để đảm bảo an toàn, du khách cần nắm khi đến Đà Lạt mùa này.



Theo dõi dự báo thời tiết

Theo dõi thời tiết qua các ứng dụng như Windy, AccuWeather và cập nhật tin tức từ chính quyền địa phương là điều quan trọng. Ngoài ra, du khách hãy chuẩn bị trước lịch trình thay thế, phòng khi cơn mưa ập bất chợt và kéo dài nhiều giờ.

Khi trời mưa hoặc dự báo mưa, du khách nên ưu tiên các hoạt động trong nhà như ngồi quán cà phê, đi trung tâm thương mại, trải nghiệm spa view đồi núi hoặc đến các điểm tham quan có mái che như Dinh Bảo Đại, ga Đà Lạt, nhà thờ Domaine de Marie…

Tránh đến các khu vực trũng hoặc ven suối, có khả năng ngập cục bộ như Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Lữ Gia… Hoặc các khu vực có taluy cao và đồi dốc như phường Xuân Hương - Đà Lạt (phường 10 cũ), đèo Prenn, đèo Mimosa. Hạn chế ngồi quán cà phê có vị trí triền đồi ở xã Tà Nung, khu vực đường Hùng Vương.



Ưu tiên khách sạn ở trung tâm

Khách sạn view đồi núi, gần bìa rừng, thung lũng, khu vực hồ nước... không phải lựa chọn tối ưu trong mùa mưa. Thay vào đó là khách sạn hoặc homestay kiên cố, hệ thống thoát nước tốt, ít bị ngập và xây dựng kín đáo ở khu vực trung tâm, chẳng hạn như quanh chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương, khu Hòa Bình, đường Lê Hồng Phong (thuộc phường 1, 2, 4 cũ).

Một số gợi ý du khách có thể tham khảo như Tulip Hotel, Starhill Hotel, Roy Dala Hotel, Dalat Lacasa, Dalat Casa…



Chuẩn bị trang phục giữ ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, Đà Lạt trong tháng 8 thường xuyên có mưa giông vào chiều và tối khiến nhiệt độ giảm sâu, dao động từ 14 độ C. Trong vali cần có trang phục dài và dày như áo khoác phao, áo len, vớ, bao tay, khăn choàng cổ… để giữ ấm cơ thể. Lưu ý chọn quần áo có chất liệu nhanh khô như cotton, linen, voan... Giày dép cũng ưu tiên loại chống thấm nước, độ bám tốt để tránh trơn trượt.

Áo mưa là món đồ không thể thiếu, dù đi bất cứ đâu. Nếu mưa nhỏ, du khách có thể mặc áo mưa di chuyển và tiếp tục lịch trình. Trường hợp mưa lớn, áo mưa sẽ bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm lạnh.

Ngoài ra, túi zip hoặc đồ đựng bằng nhựa cũng giúp bảo quản các vật dụng và giấy tờ quan trọng như vé máy bay, vé tàu, máy ảnh, điện thoại và các thiết bị điện tử khác.



Cẩn thận khi đi xe

Du khách từ TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận đến Đà Lạt thường chọn xe khách giường nằm hoặc xe limousine, đi chuyến đêm để tối ưu thời gian. Tuy nhiên, trong mùa mưa, xe đi chuyến đêm tiềm ẩn rủi ro do tầm nhìn kém, dễ gặp sương mù và mặt đường trơn trượt khi đổ đèo. Vì vậy, du khách nên ưu tiên chuyến ban ngày.

Một lựa chọn an toàn khác là đi máy bay đến sân bay Liên Khương, sau đó vào trung tâm bằng taxi hoặc xe đưa đón.

Khi đến Đà Lạt, việc điều khiển xe máy cũng cần cẩn thận, nên chọn xe số gầm cao, sẽ dễ điều chỉnh tốc độ hơn xe tay ga. Trong ngày mưa, du khách nên lái xe chậm, quan sát kĩ. Tránh băng qua đập tràn, đường mòn, đường gần vách núi hoặc đi trong đêm tối. Tuyệt đối không di chuyển lên các ngọn đồi cao.



Lưu ý khác

Khi mưa tạnh, du khách vẫn nên kiểm tra lại phanh xe, lốp và đèn trước khi tiếp tục hành trình.

Mang theo ít thuốc cơ bản (cảm, đau bụng, ho, dị ứng) phòng khi cơ thể chưa thể thích nghi với thời tiết.

Chọn các món ăn, thức uống ấm nóng vào buổi tối để giữ sức khỏe.

Trường hợp dự báo khả năng mưa trên 50%, du khách cân nhắc dời hoặc hủy bỏ các hoạt động như trekking, cắm trại, chèo SUP/kayak hay tắm thác...