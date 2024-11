Trẻ nhập viện vì gù cột sống, cha mẹ bất ngờ khi biết lý do

Khi bệnh nhi 7 tháng tuổi, cha mẹ chưa thấy trẻ ngồi được nên đặt con ngồi và giữ tư thế đó trong thời gian dài.

Các bác sĩ khoa Y học Cổ truyền - Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, cho biết đã tiếp nhận bệnh nhi 16 tháng tuổi bị gù vẹo cột sống thắt lưng.

Qua thăm khám, bác sĩ được biết 5,5 tháng tuổi, trẻ mới bắt đầu lẫy, lẫy kém. Khi trẻ 7 tháng tuổi, cha mẹ chưa thấy con mình ngồi được nên đặt con ngồi và giữ tư thế đó trong thời gian dài.

Theo các bác sĩ, đây là nguyên nhân khiến bệnh nhi bị gù vẹo cột sống thắt lưng rất nhiều, đặc biệt với trẻ chậm phát triển vận động.

Hình ảnh phim chụp của bệnh nhi 16 tháng tuổi bị cong vẹo cột sống thắt lưng. Ảnh: BVCC.

Khi cơ lực của cơ cạnh cột sống thắt lưng chưa đủ khỏe, chúng không thể nâng đỡ cột sống tốt. Đồng thời, bệnh nhi này có cơ lực toàn thân giảm đặc biệt bên trái và tăng trương lực cơ toàn thân bên trái. Hơn thế, người nhà cho con ngồi quá sớm và lâu khiến cột sống thắt lưng trẻ cong vẹo.

ThS Đào Phú Khánh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, cho biết cong vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị nghiêng, lệch về một phía hoặc bị cong về phía trước hay phía sau. Do đó, cột sống không còn giữ được các đoạn cong sinh lý như bình thường vốn có của nó.

Các nhà khoa học đã xác định được một số nguyên nhân gây cong vẹo cột sống như bệnh cơ, bệnh thần kinh, những bất thường bẩm sinh của đốt sống và cột sống, loạn dưỡng xương, chấn thương…

Cong vẹo cột sống ở trẻ em thường phát sinh do sự sai lệch tư thế (ngồi học với bàn ghế không phù hợp với chiều cao của học sinh, mang cặp sách quá nặng về một bên tay, vai; chiếu sáng kém, bắt buộc học sinh phải cúi đầu khi đọc, viết hoặc học nghề); do các tư thế xấu (đi, đứng, ngồi không đúng tư thế); cường độ lao động không thích hợp với lứa tuổi…

Ngoài ra, cong vẹo cột sống còn có thể do trẻ mắc các bệnh liên quan đến cột sống, thể trạng học sinh kém do ít hoạt động thể thao, suy dinh dưỡng (còi xương) hoặc do ngồi, đi đứng quá sớm.

Từ trường hợp trên, các thầy thuốc khuyến cáo khi trẻ chậm các mốc vận động nên cho con đến các cơ sở y tế, đặc biệt chuyên khoa Phục hồi chức năng để được tư vấn kỹ lưỡng.