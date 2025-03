'Trend' vừa du lịch, vừa làm việc mãi chưa dừng lại

Thành phần quan trọng thúc đẩy du lịch kết hợp là những nhân sự có chuyên môn. Đây là cá nhân đề cao công việc có tính linh hoạt về mặt thời gian, theo báo cáo của Crowne Plaza.

Du khách Ấn Độ dạo chơi tại công viên bờ sông Sài Gòn hồi tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Số lượng khách du lịch kết hợp chuyến đi công tác và giải trí đã tăng lên trong những năm gần đây. Sự gia tăng công việc từ xa là một trong số nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ này. Theo Skift, thị trường du lịch kết hợp có thể đạt 731,4 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2032.

Báo cáo Leading the Charge in Blended Travel - Dẫn đầu Xu hướng Du lịch Kết hợp Công việc của Crowne Plaza by IHG, một trong những thương hiệu khách sạn cao cấp lớn bậc nhất thế giới, chỉ ra sự thay đổi mạnh mẽ trong xu hướng du lịch kết hợp trong năm 2025.

Nghiên cứu do đơn vị trên ủy quyền thực hiện cho thấy sự linh hoạt giờ giấc trong việc đang được nhân sự đề cao, đáng chú ý là Singapore.

Theo đó, 60% người tham gia khảo sát đồng ý rằng khi lựa chọn công ty, họ đánh giá cao các phúc lợi phi tài chính hơn mức lương hấp dẫn.

Trong khi đó, có khoảng 64% người Singapore được khảo sát đề cao sự linh hoạt trong giờ làm việc, trong khi 42% tin rằng khả năng kết hợp công việc với các chuyến đi nghỉ dưỡng giúp họ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Đặc biệt, 56% cho rằng hình thức du lịch này mang đến cơ hội khám phá những điểm đến mới.

Du khách nước ngoài hào hứng xem trình diễn cổ phục tại TP.HCM ngày 8/3. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở mức độ toàn cầu, 67% trên tổng 12.000 người từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Anh, Đức, Australia, Singapore, Nhật Bản, Saudi Arabia, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và Ấn Độ, nhận thấy nhiều lợi ích và sự linh hoạt hơn trong trải nghiệm du lịch kết hợp so với 5 năm trước, mong muốn tận dụng thời gian đi xa để đạt được những mục tiêu cá nhân lớn hơn.

"Sự linh hoạt về địa điểm và thời gian làm việc giờ đây đã trở thành kì vọng của nhân sự có chuyên môn", ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành Khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc, Tập đoàn IHG Hotels & Resorts, chia sẻ.

Bên cạnh đó, báo cáo trên cũng chỉ ra 4 xu hướng chính đang thúc đẩy sự chuyển hướng áp dụng du lịch kết hợp:

Phát triển bản thân và sự nghiệp : Khác với du lịch truyền thống chỉ tập trung vào nghỉ dưỡng và hồi phục, du khách ngày nay xem thời gian đi xa như một cách giúp kích thích tư duy và nâng cao sức khỏe tinh thần. Du lịch kết hợp tạo ra chất xúc tác mạnh mẽ cho sự sáng tạo, khi đưa con người đến với những môi trường mới, truyền cảm hứng cho những ý tưởng độc đáo.

: Khác với du lịch truyền thống chỉ tập trung vào nghỉ dưỡng và hồi phục, du khách ngày nay xem thời gian đi xa như một cách giúp kích thích tư duy và nâng cao sức khỏe tinh thần. Du lịch kết hợp tạo ra chất xúc tác mạnh mẽ cho sự sáng tạo, khi đưa con người đến với những môi trường mới, truyền cảm hứng cho những ý tưởng độc đáo. Cân bằng thể chất và tinh thần: Theo khảo sát của YouGov, 35% người tham gia cho biết du lịch kết hợp giúp họ xây dựng lối sống lành mạnh hơn và giảm căng thẳng đáng kể. Du khách không chỉ dừng lại ở việc tự chăm sóc mà còn mở rộng thành nhận thức về bản thân, ngày càng coi trọng đến những môi trường giúp họ cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.

Theo khảo sát của YouGov, 35% người tham gia cho biết du lịch kết hợp giúp họ xây dựng lối sống lành mạnh hơn và giảm căng thẳng đáng kể. Du khách không chỉ dừng lại ở việc tự chăm sóc mà còn mở rộng thành nhận thức về bản thân, ngày càng coi trọng đến những môi trường giúp họ cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Tối ưu hóa giá trị của thời gian và chi phí : Cũng theo khảo sát của YouGov, lợi ích lớn nhất của trào lưu này là khả năng kéo dài chuyến đi với chi phí cá nhân thấp hơn – với 70% người tham gia cho biết họ sẽ chọn du lịch kết hợp nếu có những ưu đãi hợp lý, hoặc tiện ích phù hợp cho cả công việc và nghỉ dưỡng.

: Cũng theo khảo sát của YouGov, lợi ích lớn nhất của trào lưu này là khả năng kéo dài chuyến đi với chi phí cá nhân thấp hơn – với 70% người tham gia cho biết họ sẽ chọn du lịch kết hợp nếu có những ưu đãi hợp lý, hoặc tiện ích phù hợp cho cả công việc và nghỉ dưỡng. Kết nối chủ động.

Bài nghiên cứu của YouGov được thực hiện trong giai đoạn từ 17/12/2024 đến 13/1. Mẫu khảo sát gồm 12.184 người trưởng thành tại Mỹ, Anh, Australia, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Saudi Arabia, Singapore và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Crowne Plaza là một trong những thương hiệu khách sạn cao cấp lớn nhất thế giới, với hệ thống khách sạn tọa lạc tại trung tâm thành phố, sân bay, khu nghỉ dưỡng và vùng ngoại ô.