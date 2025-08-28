Tri ân những người thầy tận tâm phụng sự học tập

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

"Chia sẻ cùng thầy cô" là một trong những hoạt động có ý nghĩa và giá trị nhân văn cao cả. Chương trình được thực hiện với mục đích cổ vũ và tri ân thầy, cô giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; giáo dục đối tượng đặc biệt; có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ… trong 10 năm qua. Trong lần thứ 11 tổ chức, chương trình có nhiều điểm mới nổi bật, tri ân những người thầy tận tụy với giáo dục.

Quy mô chương trình lớn nhất từ trước đến nay

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025" sẽ tuyên dương số lượng giáo viên nhiều nhất từ trước đến nay. Đối tượng tuyên dương là thầy cô, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang công tác tại 248 xã biên giới.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Trong đó, chương trình chọn ra 80 thầy cô tuyên dương tại Hà Nội, những giáo viên còn lại được tuyên dương ở địa phương. Chương trình có sự tham gia của các gương mặt nổi bật như PGS.TS Trần Thành Nam, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh và nhà sáng tạo nội dung số Lê Bống. Các đại sứ đồng hành cùng chương trình sẽ tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa để tôn vinh thầy cô và lan tỏa những câu chuyện đẹp đến với toàn xã hội.

TikToker Lê Bống - đại sứ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2025".

Trong vai trò đại sứ chương trình, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết bản thân rất hào hứng với nhiều dự định đóng góp, chia sẻ cùng thầy cô trong chương trình. Theo đó, thầy Nam sẽ góp sức để tập huấn kỹ năng sư phạm cho giáo viên, đặc biệt là thầy cô ở vùng sâu vùng xa, giúp họ có thêm kiến thức, kinh nghiệm về nghề.

Trong khi đó, đại sứ Lương Thuỳ Linh cảm ơn Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long đã gửi lời mời và tạo cơ hội cho cô tham gia những hoạt động ý nghĩa.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh lần thứ 3 làm đại sứ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".

TikToker Lê Bống - đại sứ "Chia sẻ cùng thầy cô 2025" - bày tỏ: "Năm 2022, tôi có tham gia thực hiện video về thăm cô giáo cấp ba của mình trong TikTok Challenge của ‘Chia sẻ cùng thầy cô’. Video clip nhận được 9 triệu lượt xem, lan tỏa thông điệp tri ân người thầy rất ý nghĩa. Năm nay, tôi rất vinh dự khi được chọn làm đại sứ chương trình và hy vọng cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên, Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long dành sự tri ân xứng đáng nhất cho người thầy".

Năm nay, bên cạnh sự đồng hành của Tập đoàn Thiên Long, chương trình đón nhận sự tham gia sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp để chung tay tạo ra nhiều giá trị về vật chất, tinh thần cho đối tượng thụ hưởng.

"Chương trình ‘Điều ước cho em’ được khởi xướng từ năm 2020, nhằm cụ thể hóa điều ước của thầy cô, chia sẻ khó khăn vất vả của giáo viên ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Chúng tôi làm được nhiều công trình ý nghĩa cho thầy cô và học sinh. Hy vọng với ‘Chia sẻ cùng thầy cô 2025’, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tiếp tục làm được nhiều điều ý nghĩa để hỗ trợ vật chất và tinh thần cho thầy cô", chị Đỗ Thị Kim Hoa - Ủy viên Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - chia sẻ.

Cùng phụng sự tri thức của người Việt

Tập đoàn Thiên Long đồng hành chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" suốt 11 năm qua. Chia sẻ về việc gắn bó các nhà giáo, ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long - cho biết: "Nếu bút, vở là bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình chinh phục tri thức, thì người thầy chính là kỹ sư tâm hồn. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn gieo mầm yêu thương và bồi đắp nhân cách cho các thế hệ học trò".

Ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long.

"Thiên Long luôn thấu hiểu mỗi cây bút, hộp sáp màu, mỗi cuốn vở không chỉ đơn thuần là công cụ học tập, mà là cầu nối đưa tri thức của thầy cô đến với học sinh, giúp các em khắc sâu bài học và vươn tới tương lai. Từng chi tiết nhỏ trong sản phẩm, Thiên Long đều dồn trọn tâm huyết vì hiểu rằng, như những người thầy, chúng tôi đang góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ sáng tạo, mạnh mẽ và đầy hy vọng", ông Trịnh Văn Hào nhấn mạnh.

Với "Chia sẻ cùng thầy cô", Thiên Long muốn đóng góp vào con đường học tập của thế hệ trẻ.

Đại diện Thiên Long chia sẻ, doanh nghiệp không chỉ là công ty sản xuất văn phòng phẩm, mà còn là một phần của hành trình phát triển tri thức cùng đất nước. Mỗi sản phẩm chất lượng, mỗi sự hỗ trợ trong "Chia sẻ cùng thầy cô" đều là cam kết của Thiên Long trong việc phụng sự học tập của người Việt.