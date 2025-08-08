Thiên Long và 'Tiếp sức mùa thi 2025' - khi thi cử trở nên nhẹ nhàng

Suốt gần 25 năm qua, chương trình “Tiếp sức mùa thi” trở thành biểu tượng tinh thần trong mùa thi mỗi năm, kết nối hàng triệu thí sinh với sự hỗ trợ tận tâm và tràn đầy cảm hứng.

Cùng với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long đã gắn bó với “Tiếp sức mùa thi” suốt gần 25 qua, mang tinh thần phụng sự giáo dục của doanh nghiệp này tiến xa hơn bao giờ hết. Năm nay, thông điệp “thi cử nhẹ nhàng” dẫn dắt chương trình, mang đến những giá trị thiết thực, nguồn năng lượng mới.

Khi nhắc đến tiếp sức mùa thi, người ta thường nghĩ đến hình ảnh những chiếc áo xanh, chai nước, cây bút phát vội trước giờ vào phòng thi. Nhưng với sự thay đổi của kỳ thi tuyển sinh đại học cấp quốc gia, chương trình đã đi xa hơn một chiến dịch tiếp sức truyền thống. Với sự đồng hành của nhiều nguồn lực xã hội, “Tiếp sức mùa thi” trở thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, chạm tới từng giai đoạn trong hành trình thi cử của sĩ tử Việt Nam.

Trước kỳ thi, hàng loạt hoạt động được triển khai nhằm chuẩn bị kiến thức, tâm lý và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Hai phiên talkshow mang tên “Thi cử cùng AI” và “Tâm lý nhẹ nhàng vượt ngàn bài thi” được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, đại sứ truyền cảm hứng.

Những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực: tâm lý học đường, chính sách giáo dục và công nghệ để cùng giải mã cách học thông minh, hiệu quả, giúp các bạn học sinh tìm được một chiến lược học tập thông minh bằng AI, biến kỳ thi tốt nghiệp THPT không còn là nỗi lo và mùa "vượt vũ môn" sẽ trở thành "mùa thi hạnh phúc", giúp thí sinh nhẹ nhàng vượt nghìn bài thi.

Chương trình school tour “Ngày hội thi cử nhẹ nhàng” đến các trường THPT trên toàn quốc mang theo học bổng nghị lực, trao gửi niềm tin và động lực thi cử. Tại ngày hội “Thi cử nhẹ nhàng”, các sĩ tử lắng nghe lời khuyên gần gũi, hiệu quả của các chuyên gia tâm lý uy tín như TS Đào Lê Hòa An, các đại sứ truyền cảm hứng như MC Khánh Vy và Hoa hậu Lương Thuỳ Linh… Đồng thời, ngày hội còn là cơ hội để các sĩ tử tương tác vui vẻ, tràn ngập năng lượng tích cực cùng bút đậu may mắn và máy tính Flexio đạt chuẩn phòng thi với tinh thần "săn đậu đỏ sáng tỏ bài thi".

Bên cạnh đó,, Chuỗi video “Gen Z đi thi” kết hợp cùng các VJ nổi tiếng tạo nên không gian giải trí nhẹ nhàng, giúp thí sinh thoát khỏi căng thẳng học tập.

Trong suốt kỳ thi, hơn 23.000 tình nguyện viên trên cả nước đã đồng hành cùng sĩ tử tại các điểm thi. Họ hiện diện ở mỗi góc trường, giao lộ, phát tặng dụng cụ học tập, hỗ trợ phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực bằng những lời chúc thi tốt. Ngày hội “Thi cử nhẹ nhàng” cũng mang đến không gian tích cực, tạo cảm giác thoải mái cho thí sinh trước giờ G. Những món quà nhỏ như bút viết, máy tính, sổ tay chúc thi tốt do Thiên Long thiết kế riêng cho kỳ thi này trở thành một phần trong hành trang cảm xúc của mỗi em.

Cùng với các hoạt động ý nghĩa, đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức mùa thi 2025” sẽ có sự xuất hiện của bộ đôi sản phẩm của Thiên Long: "Bút đậu may mắn" và "máy tính Flexio" - hai trợ thủ đắc lực sẽ giúp các thí sinh vượt qua các bài thi.

Bộ bút đậu may mắn gồm có thiết kế hình ảnh đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành trên thân bút với mục tiêu truyền cảm hứng học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, như các lời chúc thí sinh “Sáng tỏ bài thi”, "Hanh thông thi cử"... Máy tính khoa học Flexio gồm Fx680VN Plus, Fx799VN đạt chuẩn mang vào phòng thi theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Sau kỳ thi, hành trình đồng hành vẫn tiếp tục. Chương trình mở rộng vai trò hỗ trợ hậu thi: Tư vấn chọn ngành, chọn trường, cập nhật thông tin tuyển sinh, đồng hành cùng tân sinh viên trong việc tìm nhà trọ, học bổng và định hướng nghề nghiệp tương lai. Những buổi chia sẻ giữa thủ khoa, cựu sinh viên và các chuyên gia giáo dục giúp học sinh bước tiếp con đường phía trước một cách chủ động và tự tin hơn.

Năm 2025 là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ. Với sự đầu tư toàn diện từ Thiên Long, chương trình “Tiếp sức mùa thi” chính thức vận hành một nền tảng trực tuyến thông minh tại địa chỉ tiepsucmuathi.vn, trở thành trung tâm dữ liệu và công cụ học tập hiện đại dành riêng cho sĩ tử.

Tại đây, học sinh có thể truy cập vào kho đề thi thử được xây dựng sát với cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gần 500 bộ đề được cập nhật thường xuyên, giúp sĩ tử ôn luyện hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Các công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp MBTI, đa trí thông minh cũng được tích hợp, mang lại góc nhìn toàn diện trong việc chọn ngành, chọn nghề. Cẩm nang du học từ hơn 15 quốc gia, đề án tuyển sinh của hơn 300 trường đại học và cao đẳng trên cả nước được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Không dừng lại ở tài liệu, nền tảng còn ứng dụng AI để triển khai chatbot hỗ trợ tư vấn học tập, tuyển sinh và tâm lý học đường. Thí sinh cũng có thể tham gia các buổi livestream trực tiếp với thủ khoa để giải đáp thắc mắc, học hỏi kinh nghiệm ôn tập và làm bài hiệu quả.

Việc đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ cho thấy sự quyết liệt của Thiên Long trong việc nâng cấp chất lượng chương trình và mở rộng năng lực tiếp cận đến từng học sinh, ở mọi vùng miền, mọi hoàn cảnh.

“Tiếp sức mùa thi 2025” là chương trình có quy mô ấn tượng, thể hiện qua những con số đáng chú ý. Hơn 23.000 tình nguyện viên đã đăng ký tham gia, phủ sóng hơn 1.000 điểm trường và các khu vực trọng điểm. Gần 500 bộ đề thi thử đã được xây dựng và chia sẻ miễn phí đến hàng triệu thí sinh trên toàn quốc. Hệ thống cũng cập nhật đầy đủ đề án tuyển sinh của hơn 300 trường đại học, cao đẳng.

Trên không gian số, chương trình thu hút hơn 370 triệu lượt tiếp cận, hơn 190.000 lượt tương tác và thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội. Những con số này chứng minh mức độ lan tỏa của chương trình. Nhưng vượt qua mọi thống kê, giá trị lớn nhất chương trình mang lại chính là cảm xúc. Đó là nụ cười của một thí sinh khi nhận được lời chúc thi tốt, là ánh mắt biết ơn khi được tiếp sức bởi một tình nguyện viên trong ngày nắng đổ lửa, sự an tâm từ phụ huynh khi thấy con em mình được quan tâm, hướng dẫn đến tận cổng trường.

Từ một hoạt động khởi xướng bởi cộng đồng tình nguyện sinh viên, “Tiếp sức mùa thi” đã vươn mình thành biểu tượng về trách nhiệm xã hội và phụng sự giáo dục. Sự đồng hành của Thiên Long trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2025, đã giúp chương trình chuyển mình mạnh mẽ về quy mô, công nghệ và tính chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở một chiến dịch mùa thi, Thiên Long đang từng bước định hình hệ sinh thái phát triển bền vững xoay quanh trục giáo dục. Các chương trình như “Chia sử cùng thầy cô”, “Tri thức trẻ vì giáo dục”, “Ngày hội sắc màu”… là minh chứng rõ ràng cho cam kết lâu dài này.

Bà Trần Phương Nga, CEO Tập đoàn Thiên Long, chia sẻ:“Chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ là một trong những hành động đẹp đẽ đó. Nó minh chứng cho giá trị nhân văn, sự sẻ chia và tinh thần phụng sự của người Việt Nam. Hàng năm, hàng nghìn tình nguyện viên, thầy cô giáo và các tổ chức xã hội đã đồng lòng góp sức hỗ trợ thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của đời mình. Đây là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp các em vượt qua căng thẳng, lo âu và bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng”.

Mỗi mùa thi đi qua, sẽ có những đề bài bị lãng quên, điểm số được thay thế bằng hành trình dài hơn phía trước. Nhưng điều đọng lại mãi trong tâm trí của nhiều sĩ tử là cảm giác được quan tâm, được sẻ chia và được tiếp sức đúng lúc. Bằng sự đầu tư nghiêm túc, sự kết nối mạnh mẽ và tinh thần phụng sự không ngừng nghỉ, Thiên Long và “Tiếp sức mùa thi 2025” đã để lại dấu ấn khó quên thắp sáng niềm tin và truyền đi thông điệp tích cực cho một thế hệ đầy hy vọng.