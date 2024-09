Triển lãm đấu giá của G-Dragon có gì?

Triển lãm Nothing but a ‘G’ Thang: Nghệ thuật & Lưu trữ của G-Dragon diễn ra cùng lúc tại một bảo tàng ở Seoul (Hàn Quốc). Buổi trưng bày bao gồm bộ sưu tập thời trang và các sản phẩm nghệ thuật do G-Dragon sưu tầm. Innocean, công ty quảng cáo thuộc Hyundai Motor Group, là nhà tài trợ chính cho triển lãm này.