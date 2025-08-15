Triết lý ‘nghỉ dưỡng’ có chiều sâu từ Phuc Long Hospitality

Phuc Long Luxury, khách sạn đầu tiên thuộc Phuc Long Hospitality, được hình thành để tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa: Chỉn chu mà không phô trương, quen thuộc mà không nhàm chán.

Sau khi rút khỏi vai trò điều hành tại chuỗi F&B đình đám Phuc Long Coffee & Tea, ông Lâm Bội Minh không chọn dừng lại. Ở tuổi vốn dĩ có thể thảnh thơi sau nhiều năm lăn lộn, ông tiếp tục hành trình mới trong lĩnh vực nghỉ dưỡng. Đó là một cách để nối dài trải nghiệm khách hàng từ vị giác đến đa tầng giác quan. Vẫn giữ vững triết lý mà ông đã theo đuổi hơn 50 năm qua - không chạy theo xu hướng, chỉ bền bỉ theo đuổi chất lượng.

Tiếp nối hành trình trong một hình hài mới

Với ông, thương hiệu không được tạo dựng bằng hình ảnh hào nhoáng hay khẩu hiệu thu hút. Điều khiến khách hàng nhớ và quay lại nằm ở sự chỉn chu trong từng chi tiết và ở cảm giác được lắng nghe trong mọi điểm chạm dịch vụ. Sự bền vững không đến từ những thông điệp viral, mà được nuôi dưỡng từ sự kiên định trong chất lượng, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Phuc Long Luxury nhìn từ trên cao.

Phuc Long Hospitality ra đời như một bước tiếp nối tự nhiên. Không phải để làm mới thương hiệu bằng cách rẽ hướng, mà để làm sâu hơn những giá trị vốn có, giúp nâng tầm trải nghiệm khách hàng, không chỉ là hương vị mà là đánh thức các giác quan.

Từ cảm giác “trọn vị” trong một ly trà, hành trình ấy giờ đây mở rộng thành trải nghiệm “trọn vẹn” trong từng kỳ nghỉ - vẫn quen thuộc về tinh thần nhưng khác biệt ở không gian, tầm vóc và cách được phục vụ.

Chất lượng đến từ sự chăm chút

Ngành nghỉ dưỡng không thiếu lựa chọn. Nhưng giữa vô vàn điểm đến, khách hàng ấn tượng với những nơi biết lắng nghe, tạo ra trải nghiệm đủ cá nhân hóa, chỉn chu mà không phô trương, quen thuộc mà không nhàm chán.

Phuc Long Luxury, khách sạn đầu tiên trong hệ sinh thái Phuc Long Hospitality, được hình thành để mang đến trải nghiệm ấy. Không chạy theo chuẩn mực rập khuôn, khách sạn chọn cách tạo dấu ấn riêng bằng sự chỉn chu trong từng chi tiết - từ tiện nghi hiện đại, thiết kế thanh lịch đến cảm giác thư giãn. Khách sạn mang tới không gian đủ sang trọng để gây ấn tượng, nhưng vẫn rất đỗi thân thuộc như ngôi nhà thứ 2 của khách hàng.

Tất cả các chi tiết nhỏ đều được chăm chút bằng cảm xúc thật.

Có thể thấy, tinh thần “trọn vị” từng làm nên dấu ấn quen thuộc vẫn hiện diện khi mọi thứ bắt nguồn từ một niềm đam mê bền bỉ. Tại đây, tinh thần ấy được nâng tầm bằng những trải nghiệm chạm đến cảm xúc. Vị ngon không chỉ đến từ hương vị ẩm thực mà còn từ sự tinh tế trong cách phục vụ. Niềm vui không chỉ từ bầu không khí thư giãn, mà đến từ cảm giác kết nối, chăm chút từng điều nhỏ nhất. Những trải nghiệm ấy được tạo nên bởi cả một đội ngũ tận tâm phía sau.

Không gian phòng đối diện bãi biển Mỹ Khê chào đón khách hàng “trở về”.

Không lựa chọn khác biệt một cách ồn ào, Phuc Long Luxury làm điều quen thuộc một cách sâu sắc hơn. Không gian nơi đây được thiết kế để mỗi vị khách luôn tìm thấy điều mình cần trong một kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa từ cảm giác được thấu hiểu.