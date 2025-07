Triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, từ năm 2022 đến nay, vợ chồng ông H. bán ra thị trường hàng trăm tấn phân bón tự sản xuất, nghi hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an Phường 3 Bảo Lộc, triệt phá một cơ sở nghi sản xuất phân bón giả quy mô lớn.

Nhiều thùng hóa chất dùng sản xuất phân bón bên trong căn nhà hiện ông H. và bà Y. thuê làm cơ sở. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an Phường 3 Bảo Lộc kiểm tra căn nhà với nhiều nghi vấn tại thôn Ánh Mai 1 (xã Lộc Châu cũ) nay thuộc Phường 3 Bảo Lộc do ông H.C.H.(41 tuổi) và vợ là bà H.T.Y. (32 tuổi) thuê lại.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện ông H., bà Y đang thực hiện hành vi cất giấu và trộn các loại hóa chất, nghi làm phân bón giả.

Mở rộng kiểm tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện nhiều hàng hóa, hóa chất không có tem, mác, nhãn hiệu và hóa đơn chứng từ liên quan.

Cụ thể, cơ quan công an phát hiện tại căn nhà nói trên có 3 bồn chiết dung dịch, các loại máy móc dùng để pha chế, đóng gói, thùng hóa chất, thùng carton, vỏ xô nhựa, nắp chai nhựa, cân…

Cơ quan chức năng phát hiện tổng số hơn 3.000 lít dung dịch thành phẩm, hơn 5.000 kg hóa chất các loại và hàng chục ngàn bao bì, tem nhãn.... dùng để chế biến, chiết xuất, pha trộn, đóng gói phân bón.

Các chai lọ hàng hóa, hóa chất không có tem, mác, nhãn hiệu và hóa đơn chứng từ liên quan mà lực lượng chức năng thu thập. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, vợ chồng ông H. khai nhận thuê căn nhà trên với mục đích để chế biến, chiết xuất, pha trộn, đóng gói phân bón.

Từ các loại vật phẩm ban đầu là mật mía, hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi trên thị trường, vợ chồng ông H. pha trộn với nhau và đóng gói vào các xô loại 5 lít, 20 lít và chai nhựa loại 0,5 lít, 1 lít. Sau đó, họ dán nhãn mác rồi xuất bán ra thị trường.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, cặp vợ chồng này bán ra thị trường hàng trăm tấn phân bón tự sản xuất.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra.