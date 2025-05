Triệt phá đường dây đa cấp thu lợi nghìn tỷ, sản phẩm chứa chất cấm

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, sản phẩm này chứa Tadalafil - hoạt chất bị cấm trong thực phẩm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ 4 đối tượng điều hành Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Đặc biệt, các sản phẩm thực phẩm chức năng mà các đối tượng này kinh doanh như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice; Nhau thai hươu Lucenta; Kem Bitney Multi Cream đều chứa chất cấm sử dụng trong thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dùng.

Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ lượng lớn thực phẩm chức năng chứa chất cấm.

Cũng theo Công an tỉnh Phú Thọ, đáng chú ý, năm 2022, 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang - Bộ Y tế, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất "Tadalafil". Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Theo bài viết mới đây của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy trên báo Sức khoẻ đời sống của Bộ Y tế, tadalafil là tên loại thuốc hoặc hoạt chất chính trong các loại thuốc có tác dụng làm tăng nồng độ cGMP (men phosphodiesterase type 5) trong thể hang, giúp giãn cơ trơn và làm tăng dòng máu vào trong mô dương vật, từ đó gây cương dương vật.

Với tác dụng giúp thư giãn cơ bắp và tăng lưu lượng máu đến các khu vực riêng biệt bên trong cơ thể, thuốc tadalafil được dùng để chữa rối loạn cương hay còn gọi là liệt dương hoặc bất lực ở đàn ông từ 18 tuổi trở lên.

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra các thực phẩm chức năng được thu giữ.

Theo thạc sĩ Thúy, đây là thuốc kê đơn, do đó liều lượng và thời gian dùng thuốc phải chính xác theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cũng như các thuốc điều trị bệnh khác, khi sử dụng thuốc tadalafil có thể gặp các tác dụng không mong muốn, thậm chí là khá nguy hiểm.

Câu hỏi đặt ra là vì sao, sản phẩm Bitney Multi Juice được Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM phát hiện có chất cấm năm 2022-2023, nhưng vẫn được lưu hành đến nay.

Các sản phẩm thực phẩm chức năng của đường dây đa cấp vừa bị công an tỉnh Phú Thọ đánh sập đều chứa chất cấm.

Hiện nay, nhiều trang mạng vẫn còn quảng cáo cho sản phẩm này; thậm chí sàn thương mại điện tử Chiaki.vn vẫn đang đăng bán công khai Bitney Multi Juice với những lời quảng cáo hoa mỹ như có thể tăng cường sức khoẻ, sinh lý cả nam và nữ.