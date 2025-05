Triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ AI

Công an Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Rửa tiền", khởi tố 14 bị can về tội "Đánh bạc" và 7 bị can về tội "Rửa tiền".

Theo tài liệu điều tra, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình xác định được "KUBET" là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu… Theo đó, người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập vào đường dẫn đến trang "KUBET", tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng của người chơi để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược. Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Muốn tham gia chơi, con bạc phải nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của mình liên kết với tài khoản ngân hàng trên trang "KUBET". Khi nạp tiền xong, thì hệ thống trên trang tự động quy đổi tiền thành điểm tương ứng trong tài khoản đánh bạc, để người chơi thực hiện cá cược. Nếu thắng, hệ thống tự động đổi, chuyển điểm thắng về tài khoản của người chơi và quy đổi thành tiền khi rút. Cơ quan điều tra xác định, trang "KUBET" với khoảng hơn 1 triệu tài khoản tham gia, số tiền mà các con bạc nạp vào tài khoản đánh bạc trên trang tính từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (căn cứ kết quả sao kê tài khoản trên trang "KUBET"). Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Đường dây rửa tiền đánh bạc cho trang "KUBET" do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) điều hành. Theo lời khai của đối tượng, Chuyền được một đối tượng tên Thu người Việt Nam hiện ở Đài Loan (Trung Quốc) móc nối, thuê Chuyền tìm người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Chuyền thuê các căn hộ ở Hà Nội và Thài Bình để các đồng phạm hoạt động. Tại đây, Phạm Hồng Chuyền lắp đặt thiết bị gồm điện thoại di động, máy tính để chuyển tiền, sau đó đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền vào hệ thống máy móc này. Nhiều điện thoại di động được sử dụng để phục vụ hành vi đánh bạc, rửa tiền. Các đối tượng gửi các clip chân dung của mình, để các đối tượng ở Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện thao tác sinh trắc học bằng công nghệ AI khi chuyển tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Cụ thể, đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học để thực hiện, các đối tượng tạo ra clip công nghệ AI theo khuôn mặt, chân dung của chủ tài khoản; khi đối tượng điều khiển ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại được kết nối với máy tính, thì clip AI này sẽ vượt qua lớp bảo mật là xác thực sinh trắc của các ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện sinh trắc học.

