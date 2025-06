Triệt phá đường dây đưa ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam

Sau gần 2 tháng điều tra, theo dõi, ngày 9/6, Tổ công tác đặc biệt của Công an Điện Biên phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đường dây do đối tượng Vừ Nỏ Dính (sinh năm 1985), là người Việt Nam di cư và sinh sống tại Myanmar cầm đầu. Đối tượng này tổ chức vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua địa bàn các tỉnh Bắc Lào, sau đó đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Vàng A Minh và tang vật.

Hồi 13h ngày 8/6, tại khu vực bản Đon Sạ Ạt, huyện Pạc Bèng, tỉnh Ư Đôm Xay (Lào), Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào, phối hợp với Công an các tỉnh Ư Đôm Xay, Luông Pha Băng và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, đã bắt quả tang đối tượng Vàng A Minh (sinh năm 1992, trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 67 bánh ma túy tổng hợp, được cất giấu tinh vi trong ôtô bán tải, cùng một số tài liệu, vật chứng liên quan.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, tại khu vực bản Chu Lao Sẻn Câu, huyện Bun Tạy, tỉnh Phông Sa Lỳ, Tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Phông Sa Lỳ bắt giữ thêm một đối tượng liên quan là Sổm Đi (sinh năm 1982, trú tại bản Chu Lao Sẻn Câu). Tang vật thu giữ gồm một bánh ma túy tổng hợp, một khẩu súng hơi, 100 viên đạn súng hơi và một điện thoại di động.

Đối tượng Vàng A Minh cất giấu ma túy trong ôtô.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được Vừ Nỏ Dính, người quen qua mạng xã hội, thuê vận chuyển số ma túy từ khu vực Tam giác vàng về huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ với tiền công 40.000 Baht Thái Lan (tương đương khoảng 33 triệu đồng Việt Nam).

Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Lào mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật của Lào.