Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối

Theo đó, đường dây lừa đảo có 6 đối tượng. Đối tượng giữ vai trò đầu mối trong vụ án này là Ngô Văn Thanh (SN 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khoảng giữa năm 2022, Thanh mở một chi nhánh của Công ty Cổ phần giải pháp Marketing Onlead để hoạt động về mảng marketing, nhưng không có doanh số. Đến tháng 8/2022, qua mạng xã hội Facebook, Thanh biết đến các sàn giao dịch đầu tư ngoại hối (sàn giao dịch này không được cấp phép ở Việt Nam) mà người kêu gọi đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận (tổng số tiền) khách tham gia đầu tư bị thua.

Do vậy, Thanh đã tìm cách liên hệ qua mạng xã hội và được cung cấp đường link của các sàn giao như “BPSCaptial.com”. Sau khi có đường link, Thanh đã tuyển nhân viên cấp dưới, chuyển đường link cho các đối tượng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã sử dụng tài khoản "Hoàng Long"; "Phúc Hoàng"; "Đạt Nguyễn"; "Hoàng Việt Dũng" và tài khoản Facebook "Công Tôn Thắng" để kết bạn, làm quen, kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch ảo.

Thanh và các đối tượng đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về các sàn giao dịch như sàn uy tín, nạp và rút tiền nhanh; đưa ra các tài khoản ảo có các lệnh đầu tư với số tiền thắng lớn cho khách xem nhằm tạo sự tin tưởng các đối tượng là chuyên gia, có kinh nghiệm với mục đích kêu gọi, thu hút khách tham gia, thực hiện đầu tư theo hướng dẫn.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn hướng dẫn khách tham gia đầu tư ngược với xu hướng thị trường với mong muốn để khách mất tiền; khi khách muốn rút tiền, thì thông báo đến Ngô Văn Thanh treo lệnh rút tiền của khách, nhằm để khách tiếp tục đầu tư và "cháy" tài khoản (bị thua lỗ), dẫn đến những người tham gia đầu tư bị mất số tiền lớn.

Căn cứ trên dữ liệu thu thập được, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Ngô Văn Thanh đã điều hành công ty, cung cấp cho nhân viên các đường link của sàn giao dịch ảo để kêu gọi khách đầu tư và được hưởng lợi khoảng 5 tỷ đồng . Các đối tượng còn lại được hưởng lợi theo tỷ lệ phần trăm.

