Triệt phá đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây với số lượng ma túy cần sa mua bán, tiêu thụ đặc biệt lớn.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán ma túy cần sa trên không gian mạng, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tính chất đặc biệt nghiêm trọng do Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, trú tại phường 14, quận 6, TP.HCM, chỗ ở tại Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP.HCM) cầm đầu.

Tang vật vụ án.

Trung tá Vũ Huy Bình - Đội trưởng Đội Phòng ngừa điều tra lĩnh vực mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Các đối tượng này đã lợi dụng không gian mạng để liên hệ, móc nối, mua bán ma túy cần sa, từ trong phía Nam ra Hà Nội sau đó đưa đi các tỉnh thành để tiêu thụ. Phương thức thủ đoạn là đóng gói cất giấu ma túy vào các đồ vật và gửi qua đường hàng không, các bưu kiện, bưu phẩm để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, đến nay Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giữ, xử lý hình sự 26 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép ở các tỉnh thành Quảng Ninh, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, TP.HCM, Hà Nội. Công an Quảng Ninh đã chứng minh những kẻ này mua bán, tiêu thụ 600kg ma túy cần sa, thu giữ 146 kg ma tuý cần sa, 7,5 tỷ đồng , 2 xe ô tô cùng rất nhiều vật chứng có liên quan.

"Nguồn gốc cần sa từ khu vực Đông Nam Á. Băng tội phạm đưa qua đường hàng không, biên giới giáp ranh giữa Việt Nam, Lào, Campuchia để đưa vào Việt Nam tiêu thụ", Trung tá Vũ Huy Bình cho biết thêm.

Hiện chuyên án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.