Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đội 5 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây sản xuất, tiêu thụ pháo nổ quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội 5 Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Đỗ Thành Tân (SN 2005, trú tại tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Quý (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk) là đầu mối bán pháo hoa nổ từ TP.HCM và tỉnh Đồng Nai cho nhiều đối tượng trên cả nước.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022, Mai Văn Chanh (chưa xác định) và Nguyễn Quý buôn bán pháo hoa nổ trên mạng xã hội. Các đối tượng chủ yếu nhập pháo hoa nổ từ nước ngoài thông qua đường tiểu ngạch.

Khi có khách đạt hàng, các đối tượng phân công Đỗ Thành Tân lên vận đơn để chuyển hàng cho khách, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn, các đối tượng chủ yếu buôn bán qua mạng xã hội, thanh toán thông qua dịch vụ giao hàng thu tiền hộ nhằm trốn tránh sự phát hiện từ cơ quan công an.

Các đối tượng trong vụ án.

Sau đó, Trần Anh Tuấn (SN 1992, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Đại Hiệp (SN 1996, trú tại xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội), Hoàng Tú Anh (trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội) đã đặt mua số lượng lớn pháo hoa nổ của Quý và Chanh để bán lại nhằm hưởng lợi chênh lệch.

Để quá trình vận chuyển trót lọt, các đối tượng đã ngụy trang, nhét các hộp pháo nổ trà trộn cùng quần áo cũ trong các bao tải dứa. Sau đó, đánh ký hiệu riêng, nhằm nhận diện hàng hóa và tránh việc bao tải dứa bị mở ra kiểm tra đột xuất mà không biết.

Sau khi pháo nổ được vận chuyển ra Hà Nội, Hoàng Tú Anh đã nhờ Nguyễn Long Vân (SN 1988, trú tại tỉnh Phú Thọ) ra lấy. Khi các đối tượng đang nhận hàng thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào kiểm tra, bắt giữ.

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Long Vân và Hoàng Tú Anh phát hiện khối lượng lớn nguyên liệu để chế tạo pháo hoa nổ. Kết quả khám xét các địa điểm liên quan đến đường dây mua bán pháo nổ trên cả nước (gồm TP Hồ Chí Mịnh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội) đã thu giữ hơn 750 kg pháo hoa nổ bao gồm 706,9 kg pháo hoa nổ hình cầu và hình hộp loại 36, 49, 88, 100 ống.

Đặc biệt, cơ quan công an cũng thu giữ 44,1 kg nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ gồm thuốc pháo nổ, bột than, thuốc phóng, dây dẫn cháy tại chỗ ở, địa điểm kho của các đối tượng. Các loại pháo hoa nổ, pháo tự chế, pháo nhập lậu đều là hàng cấm. Những loại pháo này chứa chất dễ cháy nổ như Kali Clorat, lưu huỳnh, thuốc pháo nổ, dây dẫn cháy cực kỳ nguy hiểm. Nếu bảo quản hoặc sử dụng sai cách thì sẽ để lại những hậu quả nặng nề do cháy nổ gây ra.

Ngày 7/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm xảy ra tại TP Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi mua gom, buôn bán số lượng lớn trong năm để bán dần, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.