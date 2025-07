Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc núp bóng xổ số

2 vợ chồng đối tượng điều hành đường dây dưới hình thức bán số lô, đề được thua bằng tiền với quy mô lớn, thu hút hàng nghìn con bạc mua số lô, số đề mỗi ngày.

Ngày 30/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Công an TP.HCM) đấu tranh triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề núp bóng các điểm bán hàng xố số điện toán và xổ số kiến thiết trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Đường dây này do đối tượng Phạm Quốc Anh (SN 1989, trú tại TP Vũng Tàu) cầm đầu tổ chức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự và Công an Bà Rịa -Vũng Tàu phát hiện tại một số địa bàn ở Bà Rịa -Vũng Tàu đang tồn tại tình trạng tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua việc lợi dụng, sử dụng các điểm kinh doanh xổ số điện toán làm bình phong để tổ chức mua, bán số lô, đề với quy mô lớn. Thực trạng này đã diễn ra một thời gian dài, hoạt động công khai, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với tình hình ANTT tại địa bàn tỉnh.

Đối tượng Phạm Quốc Anh cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Phạm Quốc Anh cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng được sự giúp sức của một số người thân trong gia đình và khoảng 70 đối tượng khác ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, tạo lập, xây dựng thương hiệu 15 điểm kinh doanh xổ số điện toán Vietlott làm bình phong để hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề trên địa bàn Vũng Tàu và Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Căn cứ kết quả đấu tranh, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Ban Giám đốc Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng 4 (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an một số phường của Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề và kiểm tra hành chính tại 15 đại lý vé số ở TP Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã tổ chức khám xét 3 địa điểm là nơi ở của các đối tượng và 15 điểm bán vé số nêu trên; triệu tập và mời 79 đối tượng có liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc về trụ sở Công an Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra, làm rõ. Kết quả đã thu giữ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng ; 661 tờ phơi đề; 78 ĐTDĐ các loại, cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Công an xác định vợ chồng Phạm Quốc Anh và Lê Thị Mỹ Dâng đứng sau điều hành, thuê người khác ký kết hợp đồng thuê mặt bằng; đồng thời giao cho vợ chồng Lê Hoàng Ngọc Tú và Đặng Nhật Linh (em trai của Mỹ Dâng) đứng tên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Vietlott với Công ty TNHH Happy Win có trụ sở tại TP Vũng Tàu và một số công ty khác. Sau đó, tạo lập 15 điểm kinh doanh xổ số điện toán Vietlott và đại lý vé số kiến thiết để tổ chức hoạt động bán số lô, đề với quy mô lớn.

Một số đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đáng chú ý, các đại lý này đều được đối tượng Quốc Anh đặt ở vị trí đắc địa, tại mặt tiền của các trục đường lớn và thuộc các khu vực đông dân cư, khu vực buôn bán sầm uất; được xây dựng rất bài bản, quy mô, có biển hiệu hoành tráng, có nhận diện thương hiệu riêng như: Tất các các đại lý đều có tên cuối là “Phát”, logo nhận biết của chuỗi là 79, có hình tròn, in số 79 màu xanh cách điệu trên nền màu trắng được trang trí tại tất cả các tụ điểm và trên đồng phục của nhân viên.

Qua công tác đấu tranh, ghi lời khai của các đối tượng bị bắt quả tang, đối tượng bị triệu tập làm việc; kết hợp với những tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay, cơ quan Công an đã điều tra làm rõ, hoạt động kinh doanh các đại lý vé số chỉ là bình phong để vợ chồng Quốc Anh và Mỹ Dâng che giấu cơ quan chức năng nhằm mục đích hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề được thua bằng tiền.

Hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc này được Quốc Anh tổ chức từ đầu năm 2022 đến nay, với quy mô lớn, thu hút hàng nghìn con bạc mua số lô, số đề mỗi ngày. Quốc Anh là nhà cái, bao thầu toàn bộ tiền mua số lô, đề của con bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền đánh bạc của đường dây cờ bạc này hơn 500 triệu đồng mỗi ngày. Đối tượng Quốc Anh ngoài cầm đầu, điều hành toàn bộ, còn chỉ đạo, phân công người thân quản lý các đại lý, sử dụng tài khoản ngân hàng trung gian để giao nhận tiền đánh bạc; chỉ đạo tiêu hủy phơi đề mỗi ngày.

Theo cơ quan Công an, các con bạc trả tiền mua số lô, đề hoặc nhận tiền trúng đề chủ yếu bằng tiền mặt tại các điểm bán hàng của xổ số điện toán Vietlott, phần còn lại giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó được chuyển đến đích cuối là Mỹ Dâng.

Tang vật thu giữ.

Để thực hiện việc bán lô đề cho các con bạc, Đặng Nhật Linh và Lê Hoàng Ngọc Tuấn đã tuyển mộ, thuê, mướn và đào tạo các nhân viên thành người quản lý tại các đại lý vé số để các đối tượng quản lý đứng ra trông coi, quản lý việc bán lô đề tại đại lý. Sau đó, các quản lý sẽ báo lại thông tin bán lô, đề cho các con bạc và chuyển tiền về cho Linh và Tuấn. Sau đó, Linh và Tuấn sẽ chốt tổng tiền thắng thua với Quốc Anh và Mỹ Dâng.

Cơ quan Công an cũng làm rõ, hoạt động ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Vietlott qua thiết bị đầu cuối của đối tượng Quốc Anh và các đối tượng giúp sức, sau đó thành lập và lợi dụng hệ thống các điểm bán hàng của xổ số điện toán Vietlott để làm bình phong cho việc bán số lô, đề với quy mô lớn trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đối tượng đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, chính sách của xổ số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết của Nhà nước, gây tác động đến nguồn thu ngân sách của địa phương, các hoạt động phúc lợi xã hội, việc làm và thu nhập; gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng của các cơ quan thuộc bộ, ngành có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 68 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Bắt tạm giam về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 12 đối tượng trong nhóm cầm đầu, tổ chức, gồm: Phạm Quốc Anh, Lê Hoàng Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Thanh, Từ Ngọc Anh Thư, Trần Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Anh Phương Trang, Trần Thị Yến Nhi, Lê Hoàng Ngọc Tuấn, Bùi Hoài Trinh, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hoàng Huy.

Và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 56 đối tượng giúp sức, thừa hành về hành vi tổ chức đánh bạc; trong đó, có 6 đối tượng nữ thuộc nhóm cầm đầu, tổ chức nhưng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng yêu cầu đối tượng Lê Thị Mỹ Dâng cùng các đối tượng liên quan đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.