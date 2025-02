Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) khám phá, bóc gỡ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 7,4 kg MDMA.

Cơ quan Công an xác định đường dây này do đối tượng Sò (chưa rõ lai lịch, sống ở Campuchia) điều hành. Trong đó, đối tượng Thái Hoàng Khả Tú (SN 2001, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Chỗ ở: Resort Kim Ngọc, ở ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) có vai trò nhận, cất giữ và phân nhỏ lẻ ma túy để giao cho các đầu mối tiêu thụ ở các quận, huyện thuộc TP.HCM, Long An, Tiền Giang theo sự chỉ đạo của Sò và được trả tiền công 1 triệu đồng/ngày.

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đối tượng Thái Hoàng Khả Tú bị bắt quả tang cùng tang vật ma túy.

Mặt khác, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, số điện thoại, địa chỉ liên lạc giao dịch mua bán ma túy với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó xóa liên lạc và giữa đối tượng điều hành, giữ kho, ship hàng và tiêu thụ đều không biết mặt nhau nhằm tránh việc truy xét khi các đối tượng tiêu thụ bị bắt giữ.

Sau thời gian xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Củ Chi gồm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an xã Bình Mỹ và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bất ngờ kiểm tra phòng 205, Resort Kim Ngọc, ở ấp 1, xã Bình Mỹ, phát hiện bắt quả tang Thái Hoàng Khả Tú đang tàng trữ hơn 13.000 viên thuốc lắc và khoảng 1 kg Ketamine để đóng gói thuê shipper chuyển đến các đầu mối tiêu thụ theo yêu cầu của Sò.

Tiến hành truy xét nhanh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi tiếp tục khám xét, bắt khẩn cấp đối với Phan Thành Sang (SN 1992, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; chỗ ở: ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); Nguyễn Văn Minh (SN 1994, ngụ xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội; chỗ ở tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), Phạm Gia Hiệp (SN 1997, nơi ở tại đường Lạc Long Quân, phường 3 quận 11). Ngoài ra, Cơ quan Công an tiến hành mời làm việc 10 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ, xử lý.

Thái Hoàng Khả Tú chỉ nơi cất giấu ma túy.

Theo Công an huyện Củ Chi, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an huyện đã tổ chức lực lượng, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy.