Triệt phá nhóm đối tượng làm giả con dấu, chiếm đoạt tài sản ngân hàng

Cục CSHS Bộ Công an triệt phá chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng chỉ ra “lỗ hổng” của ngân hàng trong việc thẩm định, duyệt hồ sơ vay tín chấp, mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức thẻ tín dụng để nhóm đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tiền.

Đăng thông tin tìm khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ, tài liệu giả

Qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân (Phòng 2), Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Lê Triệu Tấn Thịnh (SN 1995), trú tại quận Bình Tân, TP.HCM cầm đầu. Sau thời gian thu thập chứng cứ, Phòng 2 báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự. Dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, được phép của lãnh đạo Bộ Công an, tổ công tác của Phòng 2 đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Theo đó, qua tài liệu của cơ quan điều tra, từ cuối năm 2022, Lê Triệu Tấn Thịnh thấy nhiều người có nhu cầu làm giấy tờ giả để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng hoặc phục vụ mục đích khác. Do đó, Thịnh đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại một căn hộ ở chung cư Tân Mai, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Thịnh sử dụng mạng xã hội (nick name “Ngự Ngạo Thiên” trên mạng xã hội Facebook và Telegram; nick name “Thiên”) để đăng thông tin tìm khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ, tài liệu giả.

Khi có người liên hệ, Thịnh thỏa thuận, trao đổi, thống nhất nội dung, giá từng loại tài liệu làm giả. Sau đó, bị can Thịnh sử dụng máy tính được kết nối mạng Internet tải các mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức và chữ ký của người có thẩm quyền trên mạng, sử dụng máy CNC cắt, khắc hình dấu đã tải được trên phôi cao su. Đối với chữ ký, con dấu không có trên mạng, Thịnh tự thiết kế mẫu dấu, giả chữ ký tài liệu. Khi đã làm xong con dấu giả, bị can Thịnh in tài liệu giả rồi tự ký hoặc scan chữ ký của người có thẩm quyền và sử dụng con dấu giả đóng dấu trên tài liệu được làm giả.

Ngày 4/8/2024, Thịnh làm giả 3 loại tài liệu do bị can Nguyễn Hoàng Phương (SN 1996), trú tại quận Bình Tân (TP.HCM) đặt và giao cho khách hàng… Tiếp đó, ngày 5/8, Thịnh đã làm giả 28 loại tài liệu, khi Thịnh đang giao cho bị can Huỳnh Thiên Lộc (SN 1985), trú tại tỉnh Bình Dương để Lộc đi giao cho khách hàng N.X.S và các khách hàng khác thông qua các bị can Lâm Bảo Vĩ, Nguyễn Văn Tý, thì bị Cơ quan điều tra phát hiện và lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang.

Nhóm đối tượng do Lê Minh Tuấn và Nguyễn Văn Khanh cầm đầu thời điểm vừa bị bắt giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 5 bị can Lê Triệu Tấn Thịnh, Huỳnh Thiên Lộc, Nguyễn Hoàng Phương, Lâm Bảo Vĩ, Nguyễn Văn Tý để điều tra.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được bị can Lê Triệu Tấn Thịnh cùng đồng phạm đã làm giả hàng nghìn loại tài liệu, thu lợi nhiều tỷ đồng; thu giữ 4.820 con dấu; 4 tấm phôi chất liệu cao su dùng để làm giả con dấu; máy scan; máy sấy làm cứng phôi; máy cắt CNC dùng để làm giả con dấu; nhiều máy in; máy vi tính, laptop; máy tính bảng; CPU; điện thoại di động; 336 thẻ tín dụng ngân hàng các loại; 73 thẻ sim và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức…

Lợi dụng sở hở của ngân hàng chiếm đoạt tiền

Cục Cảnh sát hình sự cho biết hiện nay, tội phạm lợi dụng sở hở của ngân hàng trong kiểm tra hồ sơ vay vốn, tội phạm đã làm giả giấy tờ để biến nhiều khách hàng từ không đủ điều kiện vay thành đủ điều kiện vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Bộ phận thẩm định, phê duyệt hồ sơ không đối chiếu, lưu giữ bản gốc các tài liệu chứng minh thu nhập của khách vay (chỉ duyệt qua ảnh chụp hoặc bản photo), dẫn đến việc các đối tượng đã câu kết với nhân viên ngân hàng (bộ phận sale) làm giả, sử dụng tài liệu giả (hợp đồng lao động, sao kê tài khoản chứng minh công ty trả lương...) để hoàn thiện hồ sơ vay tín chấp, mở hạn mức thẻ tín dụng, nâng hạn mức thẻ tín dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, quá trình điều tra vụ án Lê Triệu Tấn Thịnh cùng đồng phạm “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Cơ quan CSĐT đã phát hiện tài liệu, chứng cứ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức do bị can Lê Minh Tuấn (SN 1996), trú tại quận Tân Bình cầm đầu chiếm đoạt tiền ở Ngân hàng VPBank với nhiều thủ đoạn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2022, Tuấn bắt đầu làm dịch vụ mở thẻ tín dụng, quẹt thẻ Pos đáo hạn ngân hàng tại quận Tân Phú, TP.HCM để lấy phí dịch vụ 1,8-2% trên tổng số tiền khách rút.

Tháng 8/2023, Tuấn bàn bạc với Vũ Thị Phượng (nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Củ Chi) tìm khách hàng không đủ điều kiện vay tiền, mở thẻ tín dụng rồi đặt làm giả tài liệu như: Hợp đồng lao động; sao kê bảng lương thể hiện công ty sử dụng người lao động trả lương từ bị can Thịnh. Sau đó, sử dụng tài liệu, giấy tờ giả này để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức thẻ tín dụng. Khi được ngân hàng giải ngân, Tuấn và các đối tượng là khách hàng chiếm đoạt tiền và chia nhau.

Để thực hiện hành vi, đối tượng Tuấn tạo group trên ứng dụng Facebook có tên “Mở thẻ tín dụng TP Hồ Chí Minh” tìm khách hàng. Sau khi có khách hàng đứng tên vay tiền, mở thẻ tín dụng, thông qua mạng xã hội Telegram, đối tượng Tuấn tiếp tục đặt hàng của các đối tượng Lê Như Ý, Huỳnh Thị Mỹ Tâm làm giả sao kê bảng lương, hợp đồng lao động với nhiều giá tiền khác nhau. Sau khi có tài liệu giả, Tuấn yêu cầu khách hàng đến để ký hợp đồng lao động rồi gửi hồ sơ này cho Phượng.

Tiếp đấy, Phượng thông báo để Tuấn liên lạc yêu cầu khách hàng đến ngân hàng VPBank chi nhánh Củ Chi ký hợp đồng vay tín chấp, mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức thẻ tín dụng. Đối với hợp đồng lao động được làm giả, Phượng photo và ký xác nhận đã đối chiếu bản chính, sau đó chuyển bản chính được làm giả lại cho Tuấn để đối tượng tiêu hủy; còn các sao kê bảng lương được làm giả, thì Phượng đưa vào hồ sơ khách vay.

Về khách vay tín chấp, Tuấn giữ thông tin tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của khách để nhận OTP, khi được ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay, giải ngân, Tuấn sẽ trực tiếp vào app mở tài khoản ngân hàng của khách để rút tiền chia nhau.

Đối với khách mở thẻ tín dụng, Tuấn giữ lại thẻ, khi được ngân hàng duyệt hồ sơ mở thẻ, đối tượng dùng thẻ quẹt máy Pos để rút tiền chia nhau. Đối với khách muốn nâng hạn mức thẻ tín dụng khi đã được VPBank cấp thẻ, Tuấn sẽ đưa khách ra một ngân hàng khác, Tuấn dùng tiền của cá nhân mở một sổ tiết kiệm đứng tên khách hàng (tương ứng với số tiền muốn nâng hạn mức thẻ tín dụng). Sau khi khách hàng có sổ tiết kiệm, ngân hàng sẽ cấp cho khách thẻ tín dụng có hạn mức tương đương sổ tiết kiệm (dùng sổ tiết kiệm để thế chấp), lúc này đối tượng Tuấn sử dụng máy Pos rút toàn bộ số tiền có trong thẻ tín dụng để thu hồi lại số tiền đã mở sổ tiết kiệm cho khách (khách phải chịu 1,8% phí dịch vụ máy Pos).

Thông qua liên kết các ngân hàng, VPBank biết khách hàng được ngân hàng khác cấp thẻ tín dụng với hạn mức lớn (chứng minh tài chính), thì sẽ kiểm tra, duyệt hồ sơ nâng hạn mức thẻ tín dụng tương đương với hạn mức mà ngân hàng khác đã cấp cho khách hàng. Sau khi được VPBank cấp thẻ tín dụng với hạn mức mới, Tuấn sử dụng thẻ quẹt máy Pos rút tiền chia nhau.

Tiền được giải ngân vay tín chấp, Tuấn lấy 15-25% trên tổng số tiền được giải ngân, ngoài ra Tuấn giữ lại tiền trả gốc và lãi khoản vay (lãi 24%/năm, gốc tuỳ theo năm khách vay chia đều theo tháng) để đóng cho ngân hàng trong vòng 6 tháng. Số tiền được giải ngân mở thẻ hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng, Tuấn lấy 15-25% trên tổng số tiền theo hạn mức được rút hết trong thẻ tín dụng.

Bên cạnh đó, Tuấn giữ lại 10,8% để đóng phí đáo hạn thẻ hàng tháng (tương ứng 1,8%/tháng) nhằm mục đích để trong 6 tháng đầu, khách hàng không bị nợ xấu, tạo uy tín, thuận lợi cho nhân viên ngân hàng tiếp tục làm các hồ sơ cho các khách hàng sau và không bị ngân hàng phát hiện. Sau 6 tháng, Tuấn và khách hàng không tiếp tục trả lãi, gốc cho ngân hàng mà khách hàng chấp nhận nợ xấu để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được bị can Lê Minh Tuấn đã cấu kết với nhân viên ngân hàng VPbank là Vũ Thị Phượng làm giả, sử dụng 6 hợp đồng lao động giả, 6 sao kê tài khoản trả lương giả để hoàn thiện hồ sơ vay tín chấp, mở thẻ tín dụng cho các đối tượng là khách hàng tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Củ Chi... Đối với Vương Ánh Tuyết (SN 1992), trú tại quận Tân Bình, Tuấn hoàn thiện hồ sơ để nâng hạn mức thẻ tín dụng tại ngân hàng VPBank chi nhánh Bến Thành. Sau khi được ngân hàng giải ngân, Tuấn đã cùng các đối tượng khách hàng chiếm đoạt 575 triệu đồng của ngân hàng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ngày 12/11, khởi tố, tạm giam các bị can Lê Minh Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Vương Ánh Tuyết về tội “Lừa đảo chiếm đoại tài sản”; Lê Như Ý về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng khác trong vụ án.

Cùng thời điểm điều tra, triệt phá ổ nhóm của Lê Minh Tuấn, các trinh sát Phòng 2 tiếp tục làm rõ ổ nhóm khác với thủ đoạn tương tự do Nguyễn Văn Khanh (SN 1997), trú tại quận Tân Bình và Tạ Nguyễn Hồng Ân (SN 1998), là nhân viên ngân hàng VPBank cầm đầu.

Quá trình điều tra làm rõ, từ giữa năm 2023, Nguyễn Văn Khanh và Tạ Nguyễn Hồng Ân nảy sinh ý định lên mạng xã hội Facebook đăng quảng cáo tìm các đối tượng không có việc làm, thu nhập không ổn định, không đủ điều kiện vay vốn sau đó làm giả một số tài liệu để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, mở thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tiền của các chi nhánh ngân hàng VPBank trên địa bàn TP.HCM.

Để thực hiện hành vi, Khanh, Ân đã cấu kết với các đối tượng Nguyễn Châu Nguyễn (SN 2000), nhân viên ngân hàng VPBank Chi nhánh Hồ Chí Minh; Trần Quang Trường (SN 1996), trú tại TP Thủ Đức; Trương Thanh Tân (SN 1997), trú tại quận Tân Phú để hoàn thiện hồ sơ vay tín chấp, mở thẻ tín dụng cho các đối tượng khách hàng là Nguyễn Thị Như, Trần Tuấn Tài, Nguyễn Văn Nhàn, Cao Minh Nhựt, Nguyễn Ngọc Lâm. Sau khi được giải ngân, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của Ngân hàng VPBank. Tổng số tiền Khanh và đồng bọn chiếm đoạt của Ngân hàng VPBank là 470 triệu đồng…

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Văn Khanh, Tạ Nguyễn Hồng Ân, Nguyễn Châu Nguyễn, Trương Thanh Tân, Trần Quang Trường, Trần Tuấn Tài; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Như, Nguyễn Văn Nhàn, Cao Minh Nhựt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.