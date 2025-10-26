Triệt phá nhóm dùng súng kích điện tự chế, bột ớt để trộm chó

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết phát hiện, xử lý nhóm đối tượng tiêu thụ và trộm số lượng lớn chó trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn thành phố, rạng sáng 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hành chính lò mổ chó tại số 107/6 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.

Các đối tượng cùng tang vật.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó gồm: Đặng Nhật Bằng (SN 2002, thường trú xã Bà Điểm) trực tiếp thu mua chó bị trộm; Nguyễn Thị Thúy An (SN 1999, quê Bắc Giang, trú tại phường Trung Mỹ Tây) trực tiếp thu mua chó bị trộm; Phạm Thị Liên (SN 1967, quê Bắc Giang, trú cùng địa chỉ trên), chủ cơ sở giết mổ; Nguyễn Sinh Gơ (SN 1995, trú xã Bà Điểm), đối tượng trực tiếp trộm chó.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang đối tượng Nguyễn Sinh Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế để bắn trộm 4 con chó (tổng trọng lượng 51 kg); sau đó mang đến bán cho An và Bằng.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi. Bằng và An được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp mang đến bán, sau đó giết mổ tiêu thụ.

Súng kích điện tự chế và bột ớt mà các đối tượng dùng để đi trộm chó.

Cơ quan Công an đã thu giữ tại hiện trường gồm: 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg, trong đó có 4 con vừa bị trộm); 1 bộ súng kích điện tự chế; 1 túi nylon chứa bột ớt (dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét tất cả các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ chó trộm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.