Triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh

Phòng CSĐTTP về ma túy Công an Cà Mau cho biết phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) và Công an tỉnh Long An triệt xóa đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh.

Qua công tác nắm địa bàn, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy từ tỉnh khác đến huyện Ngọc Hiển bán lại cho con nghiện. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, các trinh sát tập trung thu thập chứng cứ, nắm quy luật hoạt động của nhóm đối tượng trên. Rạng sáng 7/9, tại khu vực ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, một thanh niên đang bê thùng xốp chuẩn bị lên môtô rời đi, thì bị các trinh sát quật ngã, khống chế. Kiểm tra thùng xốp, trinh sát phát hiện bên trong đựng 1 loa thùng. Mở loa thùng bên trong có 3 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng. Các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh cùng tang vật. Đối tượng bị khống chế khai tên Nguyễn Văn Triều (SN 1997, ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển). Số tang vật trên là ma túy đá có trọng lượng 350 gram. Khai thác nhanh, Triều khai nhận số ma túy trên do Thái Minh Thà (SN 1993) và Huỳnh Hữu Sinh (SN 1989, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) thuê đi nhận về. Tổ công tác nhanh chóng mời Thà và Sinh đến cơ quan làm việc. Trước những chứng cứ thu thập, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Sau quá trình làm việc các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ củng cố tài liệu về kẻ “đầu trên” giao hàng cho nhóm ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Được lệnh của Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, một Tổ công tác ngay trong đêm lập tức lên đường phối hợp Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Long An, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đến địa điểm, nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Quyết không để lọt tội phạm, đêm 9/9, Tổ công tác bao vây, bắt được Trương Thành Tài (SN 1986, ngụ xã Long Thạnh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), chính là "đầu trên" bán ma túy cho nhóm ở huyện Ngọc Hiển. Khám xét nơi ở của Tài tại ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức (tỉnh Long An), Tổ công tác thu giữ 300 gram ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan. Bằng sự việc áp dụng hiệu quả biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Cà Mau đã bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh các loại tội phạm khác, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

