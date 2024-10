Triệu tập nhóm đối tượng chặn đường đánh tài xế và phụ xe khách

Vào thời điểm trên, xe khách Mỹ Anh mang biển kiểm soát 18G-000.60, chạy tuyến Giao Thủy (Nam Định) - Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội), đang lưu thông đến địa phận thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, thì bất ngờ bị ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 35A-032.59 chặn đường. Các đối tượng trên xe ôtô con mang theo hung khí, gây gổ và tấn công tài xế và phụ xe của nhà xe Mỹ Anh.

Hậu quả, tài xế Phạm Văn Hưng (sinh năm 1993) và phụ xe Lương Minh Yên (sinh năm 1983) bị đánh gây thương tích. Hình ảnh ghi lại cho thấy, lái xe bị chảy nhiều máu ở đầu; phụ xe cũng bị thương ở đầu và tay chân. Sau đó, người dân đã hỗ trợ đưa cả lái xe và phụ xe vào nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Cùng với đó, hành khách trên xe khách Mỹ Anh cũng bị phen hoảng loạn, phải chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Theo phụ xe Lương Minh Yên, các đối tượng tấn công được cho là thành viên của một nhà xe khác, có mâu thuẫn trong việc tranh giành giờ chạy giữa hai nhà xe từ trước.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Nam Trực cho biết đã triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ.

