Triệu tập nhóm vị thành niên diễu phố múa kiếm, quay TikTok

Danh tính chủ tài khoản TikTok “Bom Bom” đăng hình ảnh 2 thanh niên cầm kiếm tự chế lưu thông trên đường phố là Đinh Lê Gia Huy. Huy từng bị Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp xe máy.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết tiến hành xác minh, xử lý các đối tượng điều khiển phương tiện xe máy mang theo hung khí đăng trên tài khoản TikTok “Bom Bom”.

Trước đó, trong 2 ngày 14/4 và 15/6, trên tài khoản TikTok “Bom Bom” đăng 2 đoạn video quay cảnh 2 nam thanh niên chở nhau trên môtô cầm theo cây kiếm tự chế lưu thông trên đường. Hành vi này đã gây ra bức xúc, lo lắng cho người dân tham gia giao thông.

Cán bộ Công an lấy lời khai các thanh niên liên quan đến vụ cầm kiếm tự chế lưu thông trên đường phố rồi đăng lên TikTok.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định danh tính chủ tài khoản TikTok “Bom Bom” là Đinh Lê Gia Huy (SN 2010, trú phường Dương Nỗ, TP Huế). Tháng 2/2025, Huy bị Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp xe máy và hiện có liên quan đến 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn đang được Công an điều tra.

Từ lời khai của Đinh Lê Gia Huy, Phòng CSHS đã triệu tập 10 đối tượng có liên quan trong các video do Huy đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân là: Lê Duy Bảo, Trần Quốc Nam, Trương Đặng Ngọc Thắng, Hoàng Ngọc Sâm Thương, Nguyễn Hoàng An, Dương Văn Minh, Dương Văn Qúy, Trần Ngọc Tân, Dương Văn Hải Âu và Nguyễn Thanh Thắng (có độ tuổi 15-18, cùng trú tại TP Huế).

Các đối tượng và hung khí được Công an thu giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thường tụ tập thành nhóm, sử dụng phương tiện xe máy chở nhau chạy trên tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn trung tâm TP Huế mang theo hung khí tự chế và đăng lên mạng xã hội để “thể hiện”…

Hiện, Phòng CSHS Công an TP Huế tiến hành củng cố tài liệu, thu giữ hung phí và phối hợp với Phòng CSGT và Công an phường Dương Nỗ xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu Công an phường Dương Nỗ lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại phường đối với các trường hợp đủ điều kiện và có biện pháp quản lý chặt chẽ để phòng ngừa vi phạm.