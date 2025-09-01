Trọn bí kíp ‘đu concert quốc gia’ A80 với Galaxy A56 5G

Với Galaxy A56 5G, từ lên lịch trình, chụp ảnh đến viết caption, tất cả đều được tính năng Awesome Intelligence đảm nhận trọn vẹn.

Quốc khánh 2/9 là dịp lý tưởng để bắt trọn khoảnh khắc yêu nước giữa lòng Hà Nội. Galaxy A56 5G giúp bạn “đu lễ” nhẹ nhàng mà vẫn đủ đầy cảm xúc.

Nhờ Gemini Live gợi ý địa điểm chơi lễ 2/9

Không khí thủ đô càng rộn ràng khi ngày Quốc khánh 2/9 đến gần. Với người trẻ, đây là dịp thể hiện tinh thần yêu nước, đồng thời là cơ hội để bắt trọn khoảnh khắc - từ tà áo dài tung bay, sắc cờ đỏ sao vàng phấp phới đến ánh mắt rạng rỡ của bạn bè bên nhau trong ngày ý nghĩa. Nếu sống ở Hà Nội, bạn chắc hẳn quen thuộc với góc máy đẹp gần Lăng Bác, Phan Đình Phùng hay con phố cổ. Nhưng với nhiều bạn trẻ từ tỉnh khác đổ về Hà Nội, việc “săn ảnh” có thể gặp không ít thử thách, nhất là khi giao thông được điều chỉnh để phục vụ lễ diễu binh.

Lúc này, Galaxy A56 5G đồng hành cùng bạn trong vai trò “trợ lý đắc lực” với loạt tính năng Awesome Intelligence, không chỉ giúp lên kế hoạch check-in thông minh, mà còn biến từng khoảnh khắc trở nên ý nghĩa hơn.

Ngay khi xác định “đu” lễ tổng duyệt Quốc khánh tại Hà Nội, Minh (29 tuổi, nhân viên văn phòng) đã mở Galaxy A56 5G và hỏi Gemini Live: “Nên đi đâu để chụp ảnh đẹp dịp 2/9?”.

Chỉ vài câu trò chuyện, trợ lý AI đã gợi ý cho Minh danh sách “góc sống ảo quốc dân”: Lăng Bác - nơi diễn ra nghi thức thượng cờ trang nghiêm, Hồ Gươm với Cầu Thê Húc đỏ rực, Văn Miếu hoài cổ, phố cổ Hà Nội ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Mỗi điểm đến đều có nét đẹp riêng.

Gemini Live lên lịch trình trong dịp Quốc khánh. Ảnh cắt màn hình.

Không chỉ dừng ở gợi ý địa điểm, Gemini còn lên sẵn lịch trình từ sáng đến tối: Sáng sớm check-in Lăng Bác, ghé Chùa Một Cột, ăn sáng ở quán phở Lý Quốc Sư nổi tiếng; trưa sang Văn Miếu chụp ảnh, nghỉ ngơi ở quán cà phê gần đó; chiều dạo phố cổ, tối ra Hồ Gươm ngắm hoàng hôn, rồi tận hưởng không khí phố đi bộ với cốc cà phê trứng. Mọi thứ đều được sắp xếp mượt mà như có hướng dẫn viên riêng.

Điểm cộng khác của Gemini là nhắc nhở lịch cấm đường quanh khu vực trung tâm, vì rất nhiều tuyến sẽ cấm xe máy, ôtô lưu thông. Nhờ vậy, Minh biết nên di chuyển bằng metro (được miễn phí dịp này), đến sớm giữ chỗ và tránh cảnh lạc đường hoặc kẹt xe giữa biển người.

Gemini Live tìm kiếm thông tin mới nhất về lịch cấm đường ở Hà Nội, hướng dẫn người dùng di chuyển thuận tiện nhất. Ảnh cắt màn hình.

Tóm lại, chỉ cần nói vài câu, nam nhân viên văn phòng có ngay lịch trình “đu concert quốc gia” đầy đủ địa điểm, thời gian, đồ ăn, mẹo di chuyển mà không cần tra cứu thủ công. Tất cả nhờ Galaxy A56 5G và trợ lý Gemini Live.

Tổ quốc trong tim, Galaxy A56 trong tay

Dù là cảnh thượng cờ lúc 6h sáng, dòng người đổ về Hồ Gươm buổi chiều, hay bước chân rộn ràng giữa phố đi bộ về đêm - Galaxy A56 5G đều sẵn sàng ghi lại từng khoảnh khắc nhờ cụm 4 camera sau với cảm biến chính 50 MP chống rung quang học. Cùng với đó, máy có camera selfie 12 MP sắc nét, giúp bắt trọn mọi biểu cảm.

Ngoài ra, pin 5000 mAh đi cùng sạc nhanh 45 W là combo lý tưởng. Bạn có thể thoải mái chụp ảnh cả ngày mà không lo hết pin giữa chừng, chỉ cần tranh thủ nghỉ ngơi 20 phút là máy đã sạc đến 50%. Galaxy A56 5G có chuẩn kháng nước, bụi IP67, giúp tự tin “chụp tới bến” kể cả khi thời tiết ẩm ương.

Với hệ thống 4 camera, pin lớn và kháng nước, Galaxy A56 5G là thiết bị lý tưởng để “đu concert quốc gia”.

Đặc biệt hơn, Galaxy A56 5G được tích hợp Awesome Intelligence - loạt tính năng AI giúp nâng tầm từng tấm ảnh. Tính năng Best Face tự động nhận diện và chọn khoảnh khắc đẹp nhất của từng gương mặt trong ảnh nhóm, đảm bảo ai cũng “ăn ảnh” như vừa được chụp riêng.

Tính năng Best Face đảm bảo mọi biểu cảm của bạn bên cạnh lá cờ luôn rạng rỡ.

Object Eraser giúp xóa chi tiết thừa trong khung hình để giữ lại đúng điều bạn muốn. Còn Create Filter cho phép tạo bộ lọc màu riêng theo phong cách lễ hội, ví dụ sắc đỏ rực rỡ, trời thu xanh biếc và ánh vàng nhẹ nhàng của phố cổ dịp Quốc khánh.

Bạn cũng có thể tận dụng Gemini Live để soạn caption đăng ảnh, ví dụ câu lệnh: “Viết giúp tôi caption cho ảnh này, vibe tự hào Quốc khánh nhé”. Chưa đầy 5 giây sau, loạt gợi ý hiện ra, từ những câu đậm chất cổ điển như “Một ngày tháng 9 rực rỡ, tim tôi hướng về Tổ quốc”, đến dòng chữ bắt trend như “Bắt trọn từng nhịp tim thủ đô” hay “2/9 này, tôi đứng giữa dòng người và giữa dòng tự hào”.

Tính năng Object Eraser giúp mọi khoảnh khắc trở nên ý nghĩa hơn.

Dù là đăng ảnh lên Instagram, tính năng story, hay đơn giản muốn lưu giữ cảm xúc vào nhật ký, Gemini Live đều giúp bạn tìm ra lời hay ý đẹp đúng cảm xúc, đúng hoàn cảnh. Tóm lại, Galaxy A56 5G không chỉ giúp người dùng chụp ảnh đẹp, mà còn giúp kể câu chuyện sau bức ảnh theo cách trọn vẹn.