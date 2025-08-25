Trống chỗ rooftop, khách sạn 5 sao ở TP.HCM đêm bắn pháo hoa 2/9

Dịp 2/9 năm nay, lượng khách đặt phòng view hướng sông để ngắm pháo hoa tại nhiều khách sạn 5 sao chững lại. Phía quán rooftop vẫn trống bàn, dù đã bước vào thời điểm cận lễ.

Nhóm bạn trẻ vui chơi tại một rooftop bar tại phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ) vào tháng 4/2022. Ảnh: Phương Lâm.

Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu) và công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới) là 4 điểm bắn pháo hoa dự kiến tại TP.HCM dịp 2/9 năm nay, theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Thị trường vẫn ghi nhận nhiều du khách vẫn có nhu cầu "săn" chỗ đẹp tại các khách sạn hạng sang, cà phê rooftop tại khu vực trung tâm TP.HCM để thưởng thức trọn vẹn 15 phút pháo hoa mà không phải chen lấn.

Song, độ nhiệt không cao như những năm trước hay dịp lễ 30/4, bởi sự chú ý đang đổ dồn về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở Hà Nội.

Phòng kinh doanh khách sạn Majestic Saigon (đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn) ghi nhận công suất 100% tại các phòng mặt tiền, view hướng sông Sài Gòn có thể ngắm trọn pháo hoa đêm 2/9. Ngoài ra, số lượng bàn tại khu vực nhà hàng trên tầng 7, ngắm được phần nào pháo hoa, đang bán chạy.

Hạng phòng có thể ngắm pháo hoa tại khách sạn hạng sang cao 21 tầng. Ảnh: Renaissance Riverside Sài Gòn.

Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn (đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn) cũng chứng kiến sự quan tâm của du khách đối với các hạng phòng river view (hướng sông). Song, hiện phòng vẫn chưa lấp kín, du khách vẫn dễ dàng đặt chỗ. Vào ngày 2/9, mức giá phòng ngắm trực diện pháo hoa rơi vào khoảng 5,1 triệu đồng/đêm.

Tương tự, một tuần trước dịp lễ, hạng phòng tiêu chuẩn, hướng sông thuận tiện ngắm pháo hoa tại khách sạn The Reverie Saigon vẫn còn trống khá nhiều. Mức giá cho phòng hướng sông tại đây là hơn 10 triệu đồng/đêm, được áp dụng vào ngày lễ và không phí phụ thu. Trong khi đó, dịp 2/9 năm trước và 30/4-1/5 vừa qua, khách sạn ghi nhận các phòng hướng sông kín toàn bộ.

Các quán cà phê/bar rooftop lân cận khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) cũng còn bàn trống tương đối nhiều vào đêm bắn pháo hoa.

Saigon Saigon Rooftop Bar (đường Công Trường Lam Sơn, phường Sài Gòn) mở đặt chỗ từ đầu tháng 8, tỷ lệ lấp bàn ngày 2/9 đã đạt khoảng 50-60%. Đêm bắn pháo hoa, quán không bán vé, các loại cocktail đặc trưng giá giữ nguyên từ 320.000 đồng/ly. Dự kiến có ban nhạc trình diễn để du khách hòa mình vào giai điệu sôi động.

Rooftop thường thu hút một bộ phận khách hàng trẻ vào các dịp bắn pháo hoa nhờ không gian thoáng đãng, giá cả hợp túi tiền. Ảnh: Phương Lâm.

Nằm trên đường Thi Sách (phường Sài Gòn), Jolie Rooftop Bar có chỗ ngồi giới hạn nên đa phần đón khách đặt bàn trước. Dịp lễ này, khách bắt đầu đặt chỗ để ngắm pháo hoa từ 2 tuần trước, công suất đạt 40-50%, dự kiến tăng mạnh vào tuần tới khi thời điểm lễ cận kề. Năm nay, quán không tổ chức chương trình đặc biệt, chỉ bán set đồ uống và món ăn nhẹ hoặc set thức ăn kèm một đồ uống với giá linh hoạt.

Vị trí của quán có thể mang đến tầm nhìn pháo hoa trọn vẹn nhất, không cửa kính, không toà nhà che chắn. Đây cũng là lý do địa điểm này luôn nằm trong danh sách "điểm ngắm pháo hoa triệu đô" của TP.HCM mỗi dịp lễ.

Trong khi đó, theo ghi nhận, các quán rooftop có vị trí ngắm rõ pháo hoa như Chênh Vênh Rooftop (phường An Khánh), Chạng Vạng Rooftop (phường An Khánh), Trăng Non Rooftop (phường Bình Lợi Trung), Thương Rooftop (phường Khánh Hội)… không nhận đặt bàn trước vào dịp 2/9 năm nay để tránh quá tải. Tuy nhiên, một tuần trước lễ, lượng khách liên hệ tìm chỗ cho đêm bắn pháo hoa còn "nhỏ giọt".

Đại diện Chênh Vênh Rooftop cho biết dịp 30/4-1/5 vừa qua, khách liên tục gọi để yêu cầu giữ chỗ, quán phải chuẩn bị sẵn sàng nguyên vật liệu và tăng cường nhân viên thời vụ để phục vụ. Đêm 2/9 sắp tới, lượng khách hỏi về việc đặt chỗ ngắm pháo hoa không nhiều bằng.

"Do năm nay TP.HCM ít tổ chức hoạt động, sự kiện, không khí không quá náo nhiệt nên nhiều du khách tản ra Hà Nội đón A80 hoặc du lịch tại các điểm đến khác. Vì vậy, quán không triển khai chương trình ưu đãi dịp lễ hay đêm nhạc. Chỉ phụ thu để nâng cao chất lượng phục vụ", đại diện này chia sẻ.