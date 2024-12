Trung Quốc sắp đạt cột mốc quan trọng với xe điện

Doanh số xe điện ở Trung Quốc được dự báo sẽ vượt qua lượng tiêu thụ ôtô động cơ đốt trong vào năm sau, sớm 10 năm so với kế hoạch ban đầu.

Hồi năm 2020, Chính phủ Trung Quốc từng đặt mục tiêu đưa xe điện chiếm 50% tổng doanh số ôtô mới vào năm 2035. Nhiều khả năng, quốc gia tỷ dân sẽ đạt được, thậm chí vượt mục tiêu nói trên sớm hơn một thập kỷ.

Dự báo từ các công ty đầu tư lớn như UBS, HSBC, Morningstar và Wood Mackenzie cho thấy doanh số ôtô thuần điện ở Trung Quốc dự kiến đạt 12 triệu xe cho cả năm 2024, tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2023.

Lượng tiêu thụ ôtô sử dụng động cơ đốt trong ở cùng kỳ dự kiến giảm 10% để về dưới mức 11 triệu xe.

Nếu các số liệu ước tính trên là chính xác, ôtô điện sẽ vượt qua xe xăng tại thị trường Trung Quốc sớm hơn 10 năm so với kế hoạch ban đầu.

Sau khi đạt đến doanh số tương đương ôtô động cơ đốt trong, nhóm xe điện tại Trung Quốc có thể sẽ tăng trưởng mạnh để vượt mốc doanh số 18 triệu xe vào năm 2034, theo dữ liệu do The Financial Times công bố.

Ở chiều hướng ngược lại, doanh số các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong ở quốc gia tỷ dân sẽ đi theo xu hướng giảm. Đến năm 2034, lượng tiêu thụ này có thể về chạm đáy với khoảng 2,93 triệu xe.

2025 cũng được dự báo sẽ là năm ghi nhận lượng xe hybrid cắm sạc (PHEV) bán ra tại Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ.

Các dự báo cho thấy doanh số PHEV ở Trung Quốc có thể đạt 4,39 triệu xe vào năm sau, trước khi tăng trưởng đều đặn và lập đỉnh 6,05 triệu xe vào năm 2033.

Nhóm xe trang bị động cơ hybrid truyền thống có thể sở hữu doanh số thường niên từ 730.000 đến 1 triệu xe trong vòng một thập kỷ tới.

Song hành với sự phát triển của thị trường xe điện tại Trung Quốc, mức độ cạnh tranh ngày một gay gắt có thể khiến nhiều thương hiệu nội địa phải sớm rời cuộc chơi.

“Ngành xe điện nội địa Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm chậm, cung vượt cầu, sự cạnh tranh gay gắt hay cuộc chiến giá cả”, nhà phân tích Yuqian Ding của HSBC chia sẻ nhận định, đồng thời khẳng định sự thống trị của Trung Quốc ở mảng xe điện trong tương lai là không thể ngăn cản.

Theo Carscoops, cuộc chiến khốc liệt ở mảng xe điện sẽ buộc các nhà sản xuất phải tìm cách bán xe chất lượng cao ở mức giá cạnh tranh hòng tìm cơ hội sinh tồn.

Làn sóng xe điện mạnh mẽ ở Trung Quốc cũng đồng nghĩa với rất nhiều nhà máy sản xuất ôtô động cơ đốt trong với công suất hàng triệu xe không còn nhiều thị trường để phục vụ.

Các thương hiệu nước ngoài cũng sẽ cảm thấy khó khăn tại Trung Quốc. Theo Carscoops, thị phần các hãng ôtô nước ngoài ở Trung Quốc đã giảm từ 64% trong năm 2020 xuống còn 37% tính đến thời điểm này của năm 2024.

Điều này cho thấy khách hàng Trung Quốc ngày càng nghiêng về các thương hiệu nội địa khi chọn mua ôtô, khiến doanh thu của các hãng xe Đức, Nhật và Mỹ giảm sút đáng kể.