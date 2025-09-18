Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới

  Thứ năm, 18/9/2025 18:44 (GMT+7)
China Eastern Airlines vừa mở bán vé cho đường bay mới từ Thượng Hải tới Buenos Aires, được quảng bá là "chuyến bay thẳng dài nhất thế giới".

Chiếc Boeing 777-300ER của hãng China Eastern rời sân bay quốc tế O'Hare tại Chicago (Mỹ), năm 2018. Ảnh: Reuters/Kamil Krzaczynski.

Theo hãng hàng không China Eastern Airlines, chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc), dự kiến mất khoảng 25,5 giờ để đến sân bay Ministro Pistarini (Buenos Aires, Argentina), trong khi chiều ngược lại kéo dài đến 29 giờ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cả hai chiều bay đều bao gồm điểm dừng 2 giờ tại Auckland (New Zealand), nơi hành khách có thể xuống máy bay nghỉ ngơi, theo CNN.

Hãng giải thích chuyến bay này được coi là "bay thẳng" vì sử dụng cùng một máy bay và cùng số hiệu chuyến bay. Dù vậy, chuyến bay này không được xếp vào danh sách các chuyến bay không dừng (non-stop) dài nhất thế giới.

Trên thế giới, các chuyên gia đánh giá danh hiệu "chuyến bay dài nhất thế giới" thuộc về Singapore Airlines với chuyến bay giữa sân bay Changi và New York JFK, dài 15.349 km trong hơn 18 giờ.

China Eastern Airlines anh 1

Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Pudong năm 2020. Ảnh: Reuters/Aly Song.

China Eastern Airlines tuyên bố đây là "tuyến thương mại đầu tiên kết nối các thành phố đối diện nhau trên Trái Đất". Hãng chọn lộ trình bay về phía Nam qua các vùng biển xa xôi gần Nam Cực, giúp rút ngắn tổng thời gian bay khoảng 4 giờ.

Chuyến bay sử dụng máy bay thân rộng Boeing 777-300ER và khai thác hai chuyến mỗi tuần từ ngày 4/12.

"Đường bay Thượng Hải - Auckland - Buenos Aires được xem là bước đi quan trọng để xây dựng 'Con đường Tơ lụa trên không' mới giữa châu Á - Thái Bình Dương và Nam Mỹ", hãng cho biết.

Theo Skyscanner, các chuyến bay nhanh nhất từ Thượng Hải tới Buenos Aires do Air France và Lufthansa cung cấp mất gần 31 giờ, với điểm dừng ở Paris hoặc Amsterdam. Chiều ngược lại, thời gian bay từ hơn 28 giờ đến 33 giờ tùy hãng.

China Eastern Airlines sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trong danh sách "chuyến bay dài nhất thế giới".

Trong khi đó, với nhiều hành khách, càng ít thời gian trên máy bay càng tốt. Hãng hàng không quốc gia Australia Qantas đang triển khai "Dự án Sunrise" nhằm phát triển máy bay thuận tiện cho giấc ngủ trong các chuyến bay siêu dài, với mục tiêu nối thẳng Sydney - London, cách nhau khoảng 10.000 dặm.

