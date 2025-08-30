Trường đại học chơi lớn, chi tỷ đồng thưởng Tết Độc lập cho sinh viên

Nhân dịp ý nghĩa 80 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, nhiều trường đại học gửi tặng toàn thể sinh viên phần quà trị giá 100.000 đồng/sinh viên.

Chiều 29/8, chia sẻ với PV, PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Theo ông Trung, nhà trường mong muốn món quà nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa tinh thần sẽ thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên trong hành trình học tập và rèn luyện.

“Đặc biệt, trong dịp lễ trọng đại của dân tộc, chúng tôi hy vọng sự quan tâm này sẽ tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và khát vọng cống hiến”, ông Trung nói và cho hay sẽ có hơn 12.100 sinh viên chính quy của trường được nhận món quà lì xì này.

Để nhận được lì xì, nhà trường triển khai đến các khoa, đoàn thể phổ biến đến sinh viên. Sinh viên gửi số tài khoản về trường và sẽ được kế toán kiểm tra chuyển khoản trong thời gian sớm nhất.

Ông Trung cũng chia sẻ thêm chỉ mới vài giờ, gần như sinh viên toàn trường đã cung cấp số tài khoản. Hiện, một số sinh viên đã nhận được tiền lì xì từ nhà trường.

Tương tự, tại Đại học Tài chính - Marketing, PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, cũng vừa ký quyết định tặng quà cho sinh viên chính quy, chương trình liên kết quốc tế đang theo học tại trường nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và 80 năm ngày truyền thống Tài chính. Mức chi 100.000 đồng/sinh viên.

Theo nhà trường, đây không đơn thuần là hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự tri ân, chia sẻ và là nguồn động viên tinh thần để sinh viên thêm vững tin, tiếp tục học tập, rèn luyện và hun đúc khát vọng chinh phục tương lai tươi sáng.

“Món quà nhỏ gửi đến sinh viên không chỉ là sự quan tâm, động viên của nhà trường mà còn là lời nhắn nhủ hãy nỗ lực học tập, rèn luyện, khẳng định bản thân để trở thành những công dân toàn cầu, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển hùng cường và thịnh vượng”, PGS.TS Phạm Tiến Đạt nhấn mạnh.

Tương tự, Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa) cũng thông báo tặng 100.000 đồng nhân dịp Tết Độc lập 2/9 cho tất cả sinh viên, học viên, nhân viên của trường. Số tiền trên sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của học viên, sinh viên, hoặc các em nhận trực tiếp tại trường từ nay đến hết ngày 5/9.