Trường ĐH Bách khoa triển khai 3 chương trình thạc sĩ chuẩn quốc tế

Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM triển khai chương trình Dạy và học bằng tiếng Anh trình độ Thạc sĩ ở ba ngành: Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng và Quản trị kinh doanh.

Việc ra mắt các chương trình này là bước đi chiến lược, cụ thể hóa các định hướng quan trọng như Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như Nghị định số 222/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài.

Đây không chỉ là bước phát triển của Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trường đại học hàng đầu trong khu vực, mà còn là cách hưởng ứng nghị quyết của Chính phủ nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng quốc tế. Qua đó, trường góp phần đáp ứng kịp thời bối cảnh kinh tế - xã hội đang đòi hỏi thế hệ chuyên gia có khả năng làm chủ công nghệ và quản trị trong môi trường toàn cầu.

Học viên tham gia hội thảo chuyên ngành với diễn giả đến từ doanh nghiệp.

Với triết lý giáo dục “khai phóng - tiên phong - sáng tạo”, chương trình này được xây dựng trên nền tảng thế mạnh về kỹ thuật của đại học hàng đầu, kết hợp tư duy quản trị hiện đại. Đây là cam kết của trường trong việc cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực tinh hoa, đủ năng lực để giải quyết bài toán phức tạp của thời đại.

Các chương trình này tạo ra sự khác biệt thông qua yếu tố cốt lõi gồm chất lượng được công nhận quốc tế từ tổ chức uy tín hàng đầu châu Âu với chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đạt kiểm định FIBAA (Thụy Sĩ); hai chương trình Khoa học Máy tính và Quản lý Xây dựng đạt kiểm định ASIIN (Đức) - những dấu ấn uy tín khẳng định chất lượng đào tạo nổi bật. Đây không chỉ là bảo chứng khách quan mà còn nâng tầm giá trị toàn cầu cho tấm bằng của học viên, mở ra cánh cửa thành công trên thị trường quốc tế.

Chương trình còn quy tụ lực lượng giảng viên tinh hoa, bao gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hàng đầu của Trường ĐH Bách khoa ĐHQG-HCM cùng giảng viên quốc tế đến từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Australia, Pháp, Nhật Bản… Với chuyên môn cao, khả năng tiếng Anh lưu loát và kinh nghiệm giảng dạy quốc tế phong phú, đội ngũ này cam kết mang đến trải nghiệm học tập cao cấp, trang bị cho học viên những kĩ năng toàn diện để dẫn đầu trong thời đại mới.

Học viên được học tập, nghiên cứu cùng đội ngũ giảng viên quốc tế.

Bên cạnh kiến thức nền tảng vững chắc về công nghệ, quản lý và khoa học ứng dụng, học viên được tiếp cận các hướng chuyên sâu theo xu hướng toàn cầu như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và khoa học dữ liệu (ngành Khoa học Máy tính), công nghệ BIM, quản lý rủi ro và phát triển bền vững (ngành Quản lý Xây dựng), hay chuyển đổi số, marketing kỹ thuật số và quản lý đổi mới (ngành Quản trị Kinh doanh). Chương trình được củng cố bởi các hoạt động thực tiễn như tham quan doanh nghiệp và công trường, hội thảo chuyên đề về công nghệ cao, dự án thực tế hợp tác đối tác quốc tế, cùng các chuyến thực địa và thực tập chuyên sâu, giúp học viên áp dụng kiến thức vào môi trường chuyên nghiệp.

Ngoài ra, học viên còn được trải nghiệm môi trường học tập tiên tiến tại cơ sở 1 của trường Đại học Bách khoa, với hệ thống phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế như phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu, phòng thí nghiệm BIM, phòng mô phỏng kinh doanh hiện đại. Với tổng mức đầu tư lớn, những cơ sở này mang đến công cụ tối tân để nghiên cứu và thực hành. Đặc biệt, nhà trường áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí hấp dẫn cho học viên có công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, thúc đẩy tinh thần sáng tạo và đóng góp vào cộng đồng nghiên cứu toàn cầu.

Học viên tham quan các công ty, tập đoàn lớn.

Đặc biệt, học viên xuất sắc có cơ hội nhận suất học bổng giá trị, đồng thời tham gia chương trình thực tập, trao đổi sinh viên tại các trường đại học đối tác quốc tế danh tiếng. Trong năm học cuối, học viên đủ điều kiện có thể chuyển tiếp sang trường đối tác để hoàn tất chương trình, nhận bằng thạc sĩ do trường đối tác cấp, mở ra cánh cửa sự nghiệp toàn cầu.

Các chương trình chính thức tuyển sinh từ tháng 10. Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, điều kiện dự tuyển và chương trình đào tạo được công bố rộng rãi trên các kênh thông tin chính thức của nhà trường.