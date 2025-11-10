Trường ở Ninh Bình báo cáo về clip thân mật được cho là của lãnh đạo

Liên quan đến loạt clip 'không chuẩn mực' được cho là của lãnh đạo, trường THPT Tô Hiến Thành đã có báo cáo nhanh gửi UBND xã Hải Hậu (Ninh Bình).

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Theo báo cáo gửi Phòng Giáo dục Trung học và UBND xã Hải Hậu, trường THPT Tô Hiến Thành (trường tư thục thuộc địa bàn xã Hải Hậu, Ninh Bình) cho biết gần đây, mạng xã hội lan truyền video clip đang được các cơ quan chức năng xác minh.

Nhà trường xác nhận người trong clip không phải là hiệu trưởng, không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào.

Theo thời gian trên các clip, sự việc diễn ra vào năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Trước đó, ngày 9/11, mạng xã hội xôn xao trước hàng loạt clip, hình ảnh về hành vi thiếu chuẩn mực được cho là của một vị chủ tịch hội đồng trường THPT ở Ninh Bình.

Theo hình ảnh ghi lại được, vị này thể hiện sự thân mật quá mức với nhiều phụ nữ ngay tại phòng làm việc. Sự việc này lập tức gây phẫn nộ bởi tính chất nhạy cảm của hành vi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 10/11, đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết hiện tại, đơn vị đã tiếp nhận và đang tiến hành kiểm tra, xác minh các thông tin nêu trên.