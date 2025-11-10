Xác minh clip 'không chuẩn mực' trong phòng làm việc tại trường THPT

Đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình đang xác minh thông tin một lãnh đạo trường THPT có hành vi không chuẩn mực tại phòng làm việc.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 10/11, đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình xác nhận sự việc xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu. Hiện tại, đơn vị tiếp nhận thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xác minh nói trên.

Trước đó, ngày 9/11, mạng xã hội xôn xao trước hàng loạt clip, hình ảnh về hành vi thiếu chuẩn mực được cho là của một vị lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình.

Theo hình ảnh ghi lại được, vị này thể hiện sự thân mật quá mức với nhiều phụ nữ khác nhau. Thời gian hiển thị trên camera cho thấy các vụ việc xảy ra vào cuối năm 2024, đầu năm 2025.

Sự việc này lập tức gây phẫn nộ bởi tính chất nhạy cảm của hành vi. Ngoài ra, địa điểm diễn ra sự việc là một cơ sở giáo dục, nơi cần đề cao sự nghiêm túc và đạo đức.