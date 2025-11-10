Nhặt được cọc tiền trên đường, thầy giáo ở Lâm Đồng có hành động đẹp

Đang di chuyển trên đường, thầy giáo ở Lâm Đồng phát hiện một cọc tiền được cột cẩn thận bằng dây thun liền mang đến công an để tìm người đánh rơi.

Công an xã Cát Tiên 3 và anh Việt trao trả tài sản cho người bị đánh rơi. Ảnh: CALĐ.

Ngày 10/11, trang tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin Công an xã Cát Tiên 3 vừa tổ chức buổi trao trả số tiền 11,4 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, khi đang di chuyển trên tuyến đường thuộc thôn Hòa Thịnh, xã Cát Tiên 3, anh Nguyễn Thành Việt, giáo viên trường Tiểu học Gia Viễn (ở xã Cát Tiên 3) tình cờ phát hiện một cọc tiền được cột cẩn thận bằng dây thun màu vàng nằm bên lề đường.

Anh Việt lập tức tìm kiếm chủ sở hữu xung quanh nhưng không thấy nên đã nhanh chóng mang toàn bộ số tiền đến trình báo Công an xã Cát Tiên 3. Cùng thời điểm, Công an xã Cát Tiên 3 tiếp nhận trình báo của bà Trần Thị Mai về việc không may đánh rơi số tiền trên.

Qua xác minh và đối chiếu thông tin do bà Mai cung cấp với tài sản do anh Việt giao nộp, công an xã xác định bà Mai chính là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền này.

Ngay sau đó, Công an xã Cát Tiên 3 đã tiến hành làm các thủ tục trao trả lại nguyên vẹn số tiền 11,4 triệu đồng cho bà Mai.

Nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất, bà Trần Thị Mai xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đến anh Nguyễn Thành Việt, đồng thời cảm ơn sự tận tâm, trách nhiệm của Công an xã Cát Tiên 3 trong việc xác minh, hỗ trợ kịp thời.