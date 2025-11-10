Thói quen khác biệt của Faker

Dù bận rộn với lịch thi đấu, tuyển thủ Faker của đội T1 vẫn duy trì thói quen đọc sách suốt 10 năm để học cách tư duy và ra quyết định trong quá trình thi đấu.

Faker thường xuyên đọc sách và chia sẻ những cuốn sách hay với người hâm mộ. Ảnh: Riot Games.

Chiều 9/11, trận chung kết CKTG 2025 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại chính thức diễn ra giữa đội T1 của Hàn Quốc và KT của Trung Quốc. Chung cuộc, đội T1 giành chức vô địch và tuyển thủ Faker chính thức giành chiếc cúp thứ sáu.

Không chỉ nổi tiếng với danh hiệu “Quỷ vương bất tử” trong làng Liên Minh Huyền Thoại, Faker còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ vì có thói quen đọc sách bền bỉ suốt nhiều năm.

Đam mê tri thức của ngôi sao đội T1 lan tỏa mạnh đến mức một nhà sách ở Hàn Quốc đã dành khu vực riêng mang tên “Những cuốn sách Faker đã đọc".

Thói quen đọc sách hàng tháng

Faker tên thật là Lee Sang-hyeok, sinh ngày 7/5/1996 tại Seoul (Hàn Quốc). Anh bắt đầu dấn thân vào bộ môn Liên Minh Huyền Thoại khi còn học trung học và đã giữ vị thế hàng đầu trong hơn một thập kỷ qua.

Dù bận rộn với việc luyện tập, thi đấu, nam tuyển thủ người Hàn Quốc vẫn duy trì thói quen đọc sách từ năm 2015 đến nay với tần suất mỗi tháng đọc một cuốn sách. Trong các sự kiện hay chương trình truyền hình, người hâm mộ thường thấy anh xuất hiện cùng một cuốn sách trên tay.

Faker duy trì thói quen đọc sách từ năm 2015 đến nay. Ảnh: SKsports.T1 Faker.

Ví dụ, tại giải đấu League of Legends Mid-Season Invitational 2023, trang LoL Esports đăng tải bức ảnh Faker chăm chú đọc cuốn You, Too, Can Age Slowly của tác giả Jung Heewon. Tác phẩm này chia sẻ các khía cạnh liên quan chế độ ăn uống, tập luyện, giấc ngủ và những thói quen giúp làm chậm quá trình lão hoá.

Ngay sau đó, hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhiều người cũng bắt đầu tìm đọc cuốn sách này.

Cũng trong năm 2023, trước khi đặt chân đến London để bước vào vòng đấu chính của MSI 2023, "Quỷ Vương Bất Tử" của đội T1 cũng được bắt gặp đang say mê đọc một cuốn sách khác có tên “Inner Communication” của Joohan Kim. Cuốn sách này tập trung vào các chủ đề thiền định và khả năng tự nhận thức.

Tại Đại hội Thể thao châu Á, anh được bắt gặp đang đọc cuốn Stolen Focus của Johann Hari - cuốn sách phê phán lối sống số khiến con người ngày càng khó tập trung.

Đọc sách có chiến lược

Chia sẻ thêm về thói quen đọc sách, Faker cho biết anh tìm đến sách không chỉ để thư giãn mà còn nhằm nâng cao kỹ năng thi đấu. Anh nói rằng dù trò chơi diễn ra trong máy tính, anh lại học được rất nhiều điều từ sách, đặc biệt là về cách tư duy và ra quyết định trong quá trình thi đấu.

Faker thường xuyên giới thiệu những đầu sách hay cho người hâm mộ.

Cũng theo nam tuyển thủ, thói quen đọc sách đã giúp anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống, cải thiện khả năng tập trung và mang lại niềm vui trong hành trình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Ngoài ra, từ khi tiếp xúc với tiểu thuyết và sách lịch sử, Faker dần mở rộng sang các lĩnh vực như nhân văn, tâm lý học, khoa học và đặc biệt là khoa học thần kinh. Anh đọc không chỉ để giải trí mà còn để hiểu sâu hơn về bản thân và thế giới.

Trong một buổi phỏng vấn độc quyền với ONE Esports, Faker đã chia sẻ với người hâm mộ một vài đầu sách đáng chú ý mà anh tâm đắc.

Nam tuyển thủ gợi ý cuốn InstaBrain: The New Rules for Marketing to Generation Z của Sarah Weise và The Real Happy Pill: How to Train Your Brain to Create Happiness and a Longer Life của Anders Hansen, bởi cả hai cuốn đều bàn về những vấn đề có ý nghĩa lớn trong xã hội hiện nay.

Còn trong một buổi phát sóng trực tuyến vào dịp Giáng sinh, Faker từng giới thiệu loạt cuốn sách mà anh yêu thích. Nhiều cuốn sách anh chọn tập trung vào chủ đề phát triển bản thân, khoa học não bộ, và tư duy hiện đại - những lĩnh vực có thể giúp anh duy trì sự tỉnh táo và khả năng phản xạ trong thi đấu.

Không dừng lại ở đó, Quỷ Vương của T1 còn chia những đầu sách này thành 5 cấp độ, từ dễ đọc đến chuyên sâu, để người hâm mộ dễ tiếp cận và tìm được cuốn sách phù hợp với bản thân.

Một số tác phẩm nổi bật trong danh sách của anh gồm: Sapiens: Lược sử loài người (Yuval Noah Harari), The Real Happy Pill (Anders Hansen), Why We Sleep (Matthew Walker), The Selfish Gene (Richard Dawkins) và A Theory of Fun for Game Design (Raph Koster). Faker cũng bày tỏ sự yêu thích với các tác phẩm của nhà văn Keigo Higashino và Haruki Murakami.

Mới đây, vào cuối tháng 10/2025, Tổ chức Văn hóa Game và Tổ chức Thư viện Singu cũng đã công bố Faker sẽ tham gia chiến dịch khuyến đọc mang tên “Suỵt! Bí quyết chiến thắng chính là đọc sách”.

Chiến dịch này hướng đến mục tiêu giúp thanh thiếu niên hình thành thói quen đọc sách. Các ấn phẩm truyền thông và poster tuyên truyền sẽ được phân phối tại hệ thống thư viện công cộng trên toàn quốc, cùng các thư viện trường học ở mọi cấp học, theo Chosun Ilbo.

"Việc đọc sách đã thay đổi cách tôi tiếp cận trò chơi và nhìn nhận cuộc sống. Nhờ đọc sách, tôi mới có thể tận hưởng trọn vẹn sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình", Faker chia sẻ với truyền thông.