Trưởng phòng CSHS kể quá trình truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, thông tin về quá trình điều tra, truy xét, bắt giữ nghi phạm người nước ngoài thực hiện vụ tấn công bảo vệ, cướp cửa hàng vàng.

Sáng 28/8, Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức khen thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Ngũ Hành Sơn vì đã điều tra, bắt giữ thành công đối tượng người nước ngoài cướp tài sản tại cửa hàng trang sức vào tối 26/8 gây rúng động dư luận.

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Lúc 19h45 ngày 26/8, tại cửa hàng trang sức PNJ (đường Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng đã chiếm đoạt một số trang sức bằng kim cương và vàng có giá trị gần 833 triệu đồng và làm 1 nhân viên bảo vệ bị thương.

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa thông tin về vụ việc.

Thượng tá Nghĩa cho biết ngay khi nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 14 giờ đồng hồ, các lực lượng Công an Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây án là người nước ngoài.

Đối tượng được xác định nhập cảnh đến Đà Nẵng từ ngày 1/7/2025 với mục đích du lịch và tạm trú lại căn nhà trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà Nẵng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền tiêu xài, nam thanh niên sau khi đến Đà Nẵng đã nảy sinh ý định phạm tội.

Trước khi hành động, đối tượng đã nghiên cứu, lựa chọn địa điểm; chuẩn bị công cụ như: đục kim loại, búa, trang phục che giấu nhận diện khuôn mặt, balo, thuê xe máy và tháo biển kiểm soát…

Lúc 19h45 ngày 26/8, đối tượng đến cửa hàng trang sức nói trên sử dụng đục kim loại khống chế, gây thương tích cho bảo vệ, đe dọa nhân viên cửa hàng rồi dùng búa đập vỡ tủ kính, chiếm đoạt 20 sản phẩm trang sức các loại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, đối tượng này đã thay đổi trang phục, trả phương tiện, đồng thời cất giấu tài sản chiếm đoạt.

Vào cuộc điều tra, đến 10h25 ngày 27/8, các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm là Dale James (quốc tịch nước ngoài) khi đang lẩn trốn tại căn hộ trên đường đường Phạm Tu, phường An Hải.

Theo Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, nếu không kịp thời xác minh và bắt giữ, rất có thể đối tượng sẽ rời khỏi Đà Nẵng trong vài giờ sau đó.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đã đạt được. Đồng thời, Ban giám đốc Công an TP đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự số tiền 20 triệu đồng, Công an phường Ngũ Hành Sơn 10 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Công an thành phố.