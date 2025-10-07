Trường quay xe cho nghỉ ngay sau thông báo đón trẻ trở lại

Gần 2 tiếng sau thông báo đón trẻ đi học trở lại, trường Tiểu học và THCS FPT "quay xe" tiếp tục cho học sinh nghỉ hoặc chuyển học trực tuyến tùy cấp.

Nhiều trường học tiếp tục cho học sinh nghỉ ngày 8/10 do mưa ngập. Ảnh: Việt Linh.

Khoảng 21h tối 7/10, trường Tiểu học và THCS FPT (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy) thông báo để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngày 8/10, xe tuyến của trường sẽ không hoạt động. Học sinh tiểu học sẽ nghỉ học, học sinh THCS tiếp tục học online tại nhà.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội vẫn đang có mưa to, nhiều điểm ngập lụt chưa được cải thiện.

Trước đó, vào khoảng 19h cùng ngày, trường Tiểu học và THCS FPT thông báo học sinh trở lại học tập bình thường từ ngày 8/10. Nhà trường cho biết sẽ liên tục theo dõi và cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp với diễn biến thực tế và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng.

Từ đêm 6/10, nhiều khu vực ở Hà Nội đã xảy ra mưa lớn, lượng mưa phổ biến 90-150 mm. Nhiều nơi có hiện tượng ngập úng, đọng nước, gây ách tắc giao thông và mất an toàn khi di chuyển. Sáng sớm 7/10, hàng loạt trường học ở Thủ đô đã thông báo cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển học online để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 13h30 ngày 7/10, thành phố có 30 trường bị ngập nước vào sân trường và lớp học, cụ thể như sau:

Trước đó, sở đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động trong công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, phòng chống bão.

Các trường cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Các đơn vị rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Trường học thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về sở để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, sở đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống, linh hoạt trong dạy và học, chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.