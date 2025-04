Truy bắt nghi can sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở Bình Dương

Kẻ tình nghi sát hại 2 người phụ nữ trong phòng trọ là một người đàn ông làm chung công ty. Sau khi xảy ra vụ việc, người này cắt liên lạc và không đến công ty làm việc.

Ngày 18/4, Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể 2 người phụ nữ gồm bà N.T.H. (49 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và N.T.T.M. (20 tuổi, cháu bà H.) để gia đình lo hậu sự.

Từ chứng cứ thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu công an xác định đây là vụ án mạng.

Kẻ tình nghi ra tay sát hại 2 người phụ nữ là N.Q.C. (36 tuổi, cùng quê với nạn nhân) và làm chung công ty.

Đêm trước khi xảy ra vụ án mạng, bà H. và chị M. làm ca đêm tại công ty và trở về phòng trọ trên đường Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương lúc 21h. Đến sáng, khi 2 thi thể được phát hiện trong căn phòng trọ khóa ngoài, nghi can không đến công ty làm việc, điện thoại không liên lạc được.

Hiện trường vụ việc.

Theo lời người thân của nạn nhân, bà H., chị H. và anh C. cùng làm công nhân tại công ty giày trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương.

Bà H. đã ly dị chồng, 2 con gái đều đã trưởng thành và đi làm ăn ở nước ngoài. Khoảng một năm nay, bà H. có quan hệ tình cảm với anh C.

Mới đây, bà H. dẫn người tình về quê chơi và người thân trong gia đình khuyên 2 người chia tay vì chênh lệch tuổi tác, nhìn không thiện cảm.

Vào sáng sớm trước khi phát hiện 2 thi thể trong phòng trọ, một số người thấy anh C. rời khỏi hiện trường nhưng không đến công ty làm việc. Cả người trong công ty và người thân nạn nhân liên tục gọi điện vẫn không thể liên lạc được.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin trưa 17/4, đồng nghiệp làm chung thấy bà H. và chị M. không đến công ty để làm việc, nên gọi điện thoại hỏi thăm.

Liên hệ bằng điện thoại không được, nghi có chuyện chẳng lành, đồng nghiệp đi đến khu nhà trọ để kiểm tra.

Khi đến nơi, họ thấy cửa phòng trọ khóa ngoài, nên tò mò nhìn từ khe hở vào bên trong và thấy 2 cô cháu. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Bình đến kiểm tra và phát hiện 2 người đã tử vong, trên vùng cổ có vết thương. Tại hiện trường, thi thể bà H. nằm dưới nền trệt, còn chị M. tử vong trên gác.