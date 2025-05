Truy bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà ở Bắc Giang

Ngày 27/5, Công an Bắc Giang cho biết bước đầu đã xác định được nghi phạm gây vụ cháy thiêu rụi 4 ngôi nhà tại địa bàn thị xã Việt Yên (Bắc Giang) và đang khẩn trương truy bắt đối tượng.

Theo đó, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Thụ (SN 1991, trú tại TP Chí Linh, Hải Dương; hiện tạm trú tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên). Sau khi thực hiện hành vi phóng hỏa, đối tượng Thụ đã bỏ trốn.

Khoảng 3h ngày 26/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực tổ dân phố My Điền 2, bắt đầu từ chiếc ôtô của người dân tại đây. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các nhà liền kề, chủ yếu là các hộ kinh doanh xe máy và xe điện, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Thụ và hiện trường vụ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND thị xã Việt Yên đã chỉ đạo UBND phường Nếnh phối hợp cùng lực lượng công an, PCCC, tổ liên gia và các lực lượng tại chỗ khẩn trương đến hiện trường. Đám cháy được khống chế hoàn toàn vào khoảng 4h30 cùng ngày.

Các hộ bị ảnh hưởng bao gồm nhà anh Lê Văn Hưng (SN 1991), diện tích bị cháy khoảng 144 m2; chị Bùi Thị Hằng (SN 1983), diện tích bị cháy khoảng 72 m2; anh Nguyễn Đức Thu và nhà anh Nguyễn Văn Ngoan (cùng SN 1984).

Vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của các hộ dân, nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nâng cao tinh thần tố giác tội phạm. Ngay khi phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng Thụ, người dân liên hệ Trung tá Nguyễn Dương Hưng - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang hoặc thông báo Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.